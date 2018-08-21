اعضای شورای پنجم همدلی افراطی دارند/تأکید بر ثبات مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به جزئیات جلسه گفت: امروز کلیات طرح دو فوریتی طرح جامع اخذ مطالبات شهرداری مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل دو فوریتی بودن آن لازم بود شهردار نیز حضور داشته باشد.

وی افزود: برخی از اعضاء معتقد بودند به دلیل اینکه تبصره های این دو فوریت زیاد است، نباید به صورت دو فوریتی مطرح شود و این دور زدن شوراست اما از سویی به خاطر اتمام زمان مصوبه شورا در این خصوص باید در این خصوص تصمیم گیری می شد.

هاشمی گفت: به دلیل اینکه بررسی این موضوع برای نخستین بار به این صورت بود به طور مفصل به آن پرداختیم و اعضاء هر تجربه و نظری داشتند در خصوص این طرح بیان کردند. برای همین جلسه به طول انجامید و در نهایت طرح جامع دریافت مطالبات شهرداری تهران به تصویب رسید که براساس آن افرادی که به صورت نقد عوارض حوزه شهرسازی خود را پرداخت می کنند می توانند از تخفیفاتی معادل نرخ بهره مصوب بانکی برخوردار شوند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین اعلم کرد: از این پس به جای نماینده شورای استان، نماینده شورای تهران در هیئت تطبیق فرمانداری حضور دارد که در جلسه امروز میرلوحی به عنون نماینده شورا در هیئت تطبیق انتخاب شد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص سخنان رسولی و اینکه ممکن است این اظهار نظر در خصوص تصمیم گیری درباره ماندن و رفتن افشانی شورا را به حاشیه ببرد گفت: موضوعی که مطرح شد تأکید بر ثبات مدیریتی در شهرداری بود و اعلام شد همانطور که حکم شهردار تهران را وزیر اعلام می کند، در خصوص اینکه مصوبه مجلس شامل حال افشانی می شود یا خیر، وزیر کشور ورود کند.

هاشمی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص رفتار و ادبیات ناپسند اعضا نسبت به یکدیگر و برخی از اعضاء گفت: من که از بالا به شورا نگاه می کنم همدلی می بینم. به نظر می آید اعضا عاشق هم هستند و از قول من بنویسند که اعضای شورای پنجم همدلی افراطی دارند.

وی در خصوص نحوه برخورد پورسیدآقایی با شورا و برخی از تذکرات اعضا تصریح کرد: ایشان مصاحبه خوبی در خصوص رأی گیری اخیر شورا داشته و اعلام کردند نظر شورا را قبول دارند و به نظر می آید که حاشیه ای وجود ندارد.

هاشمی در ادامه در خصوص غیبت طولانی مدت نژاد بهرام بعد از عطیلات تابستانی اظهار داشت: ایشان مرخصی گرفته و اینکه در مرخصی در خارج از کشور و یا در داخل هستند، اطلاعی ندارم و اگر اطلاعی هم داشتم، نمی دادم. من ملزم به امضای مرخصی ایشان بودم و مرخصی ایشان را امضا کردم.