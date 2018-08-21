مهرداد مردانی به مدال برنز رسید/ یازدهمین مدال برای ورزش ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی از صبح امروز در جاکارتا آغاز شده که طبق برنامه، مدعیان اوزان ۶۰ و ۶۷ کیلوگرم ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

بر این اساس مهرداد مردانی در دیدار رده بندی وزن ۶۰ کیلوگرم به مصاف اسلام جان بهرام اف دارنده مدال برنز جوانان جهان از ازبکستان رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و مدال برنز این وزن را از آن خود کرد.

مردانی در دور اول مقابل کیم سئونگ هاک دارنده مدال برنز جهان از کره جنوبی با نتیجه ۷ بر ۳ پیروز شد. وی در دور دوم مقابل شینیبو اوتا دارنده مدال نقره المپیک از ژاپن با نتیجه ۹ بر صفر شکست خورد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده ها رفت. مردانی در این گروه مقابل حسن سیدیک از کشور اندونزی با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار رده بندی شد.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:



طلا:

۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد

۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد

۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد

۴ - سعید رجبی - تکواندو

نقره:

۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو

۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو

۳ - زهرا کیانی - ووشو - تالو

برنز:

۱ - رضا اطری - کشتی آزاد

۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو

۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی

۴ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی