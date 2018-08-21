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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۵۰

کارشناسان بررسی می کنند؛

تمرکز بر دنیای مجازی نوجوانان/ استفاده هدفمند از فضای مجازی

تمرکز بر دنیای مجازی نوجوانان/ استفاده هدفمند از فضای مجازی

سری جدید برنامه کاربرانه با هدف آموزش و فرهنگسازی استفاده صحیح از تلفن همراه و آشنایی با فضای مجازی امن و سالم برای نوجوانان پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید برنامه تلویزیونی کاربرانه با هدف آموزش سواد فضای مجازی برای نوجوانان، آگاهی و اطلاع رسانی از مضرات فضای مجازی و معرفی فضای مجازی سالم و کاربردی روی آنتن شبکه امید رفته است. 

این برنامه قصد دارد تا با دعوت از میهمانان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و متخصصان آموزش الکترونیک، نوجوانان را به استفاده هدفمند و مفید از فضای مجازی هدایت کند. 

از نقاط قوت کاربرانه۲ می توان به اضافه شده بخش تعاملی بین برنامه و مخاطب اشاره کرد. در واقع نوجوان مخاطب برنامه می تواند به صورت تعاملی سوالات و خواسته خود را مطرح کند و از همین طریق پیگری کند.

این برنامه را دو مجری که به صورت گفتگومحور با مهمان برنامه طی خط مشی موضوعی برنامه پیش خواهد برد. پژوهشگر برنامه در خلال برنامه نتایج تحقیقات و بررسی ها در راستای تبین آموزش سواد فضای مجازی نوجوانان مطرح و پیگیری خواهد کرد.
 

کد مطلب 4381558

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