با این مترجم هوشمند به دهها زبان مسلط شوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، اما امروزه چنین دستگاهی از راه رسیده و یکی از دستگاه ها ابزار کوچک جیبی است که توسط شرکت Misway Technolog تولید شده است.

این دستگاه هوشمند که Smark نام دارد، علاوه بر ترجمه لغات و اصطلاحات پرکاربرد و مشهور در هر زبان به زبان های دیگر، با اتصال به اینترنت می تواند از یکی از چهار سرویس ترجمه آنلاین پرطرفدار دنیای مجازی و از جمله خدمات ترجمه گوگل برای معادل یابی بهتر استفاده کند.

دستگاه یادشده می تواند مطالب بیان شده به ۳۶ زبان مختلف را به یکدیگر ترجمه کند. البته کاربران برای استفاده از خدمات این دستگاه به طور کامل یا باید به یک شبکه وای – فای محلی در کشور محل اقامت خود متصل شوند یا یک سیم کارت محلی را بر روی Smark نصب کنند و هزینه های مخابراتی مربوطه را نیز پرداخت کنند.

قرار است در به روزرسانی بعدی این محصول میان افزار جدیدی مورد استفاده قرار بگیرد تا کاربران بتوانند کل فایل مربوط به ترجمه یک زبان را بارگذاری کرده و از این دستگاه به طور آفلاین استفاده کنند.

دستگاه یادشده مجهز به یک نمایشگر ال سی دی رنگی در مرکز و دو میکروفون در دو طرف بوده و با فناوری بلوتوث نیز سازگاری دارد.

کاربران از طریق نمایشگر این دستگاه زبان مقصد ترجمه را انتخاب می کنند و سپس دکمه میکروفون را فشار داده و صحبت کردن را آغاز می کنند. پس از آن نیز ترجمه انجام می شود. قیمت این محصول ۳۱۹ دلار است.