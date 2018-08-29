طلاب و روحانیون نباید عضو گروه سیاسی خاصی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه استان تهران طی سخنانی به حدیث ثقلین « انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی» اشاره کرد و گفت: این حدیث اهمیت فراوان دارد و می تواند حلقه ربطی بین تمام فرق اسلامی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حوزه های علمیه اشاره کرد و گفت: هرکس که وارد حوزه های علمیه می شود، باید هدفش را مشخص کند، هدف می تواند برای ما راهبرد خوبی باشد، بدون هدف نمی توان به جایی رسید، ما مانند دیگر فرق نیستیم، که کارهای خدا را فارغ از غرض و عبث بدانیم، خیر، کارهای خدا حتما غرض دارد، اما این غرض به خودش بر نگشته و به مخلوقش باز می گردد.

این مرجع عظام تقلید افزود: فردی که وارد حوزه می شود، باید هدف خود را مشخص کند، تا به نتیجه برسد، اگر می خواهد سرباز امام زمان(عج) بوده و از دین و اسلام در برابر فضای مجازی سینه سپر و دفاع کند، باید توان بیشتری داشته باشد.

انسان باید عالم به زمان خویش باشد

وی گفت: نمی توان با کار یک ساعت و ۲ ساعت به حد شیخ مفیدها، علامه حلی ها و شیخ طوسی ها رسید، حتما باید کار کرد، کسی که می خواهد، در لباس سرباز علمی باشد، باید شب و روز کار کرده و پیشرفت کند، وگرنه با توان کم تر به جایی نمی رسد.

سبحانی به بیان ۲ قصه مفید و مرتبط با موضوع پرداخت و گفت: باید در شبانه روز حداقل ۸ ساعت کار علمی داشته باشید، با مطالعات کم هدف محقق نمی شود، باید طلبه و فردی که در دوران جوانی در حوزه وارد شده استعداد خود را به خوبی بسنجد، گاه استعداد سخنوری دارد، خلاق متعال او را برای گویندگی آفریده، این فرد باید بعد از مطالعه علوم پایه، مشغول کارهایی شود، که او را به هدف برساند، نهج البلاغه، حدیث، تحریر خطابه و ... باید توسط این فرد خوانده شود، تا بتواند گوینده خوبی باشد.

وی گفت: برخی نیز هستند، که استعداد در زمینه تدبر در مسائل عقلی و فقهی دارند، این ها باید در فقه، آراء فقها سنی و شیعه و احکام تدبر کند.

این مرجع عظام تقلید با اشاره به این که انسان باید عالم به زمان خود باشد، گفت: امروز باید به زمان آگاه باشیم، اگر این طور نباشد، انسان نتیجه نخواهد گرفت، امروز فضاهای مجازی علیه مرجعیت، دین و نظام ما حرکت می کنند، ما باید به سلاح های امروزی مسلح باشیم، این جا است، که باید به مسائل عقلی، توانی و فلسفی عنایت بیشتری داشته باشیم، تا این مسائل سلاح ما در برابر آن ها باشد، علمای کلامی و عقلی گذشته رسالتشان را در دوران خود به خوبی انجام دادند، اما آن کتاب ها امروز نمی تواند، اکثر نیازهای ما را رفع کند.

وی ادامه داد: در این شرایط باید مسائل کلامی جدید را ببینیم، در اثر همان مسائل عقلانی و کلامی می توانیم، شبهات را رفع کنیم، البته تهران ثقل مسائل عقلی و کلامی بوده است، برای شیوه آموزش باید از شیوه قبلی بهره گرفت، نباید طلبه صفر کیلومتر سر کلاس درس بیاید، باید قبلا مطالعه کرده و جاهای مهم را علامتگذاری کند.

طلاب و روحانیون نباید عضو گروه سیاسی خاصی باشند

این مرجع عظام تقلید با بیان این که باید پایه بالا برای پایه های پایین تدریس کند، گفت: باید تدریس در ضمن تحصیل باشد و آن هایی که رسائل می خواند، بتواند پایین تر را تدریس کند، این کار سبب پیشرفت بهتر می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نمی توان امروز چشم خود را بر امور جاری کشور بست، آگاهی به امور روز نیاز است، باید این نظام که ۳۰۰ هزار شهید برای آن داده شده است، را حفظ کنیم و هرجا خطری آمد، حتی خود را قربانی کنیم، اما طلبه و عالم نباید جزو دسته بندی های سیاسی باشد، دسته بندی سیاسی از مقام شما کم می کند، ما باید پدر امت باشیم، همه و احزاب در صورتی که اختلاف کردند، به ما مراجعه کنند، اما اگر ما یکی از آن دسته ها باشیم، نفوذ کلمه را از دست می دهیم، این حساسیت خصوصا در زمان تحصیل اهمیت فراوانی دارد.

سبحانی گفت: آگاهی، اطلاع و اظهار نظر لازم است، اما جزو یک دسته بندی و نحله شدن و شرکت در هیاهوها از مقام روحانیت کم کرده و نمی توان محصل به تمام معنا بود، گروه سیاسی باید سیاسی و عالم باید عالم باشد، اما ما در عین حال که عالم هستیم، در مسائل سیاسی اظهار نظر می کنیم، ولی عضو گروهی نیستیم.

این مرجع عالیقدر جهان تشیع در ادامه به اهمیت تعمم اشاره کرد و افزود: طلاب بعد از گذراندن یک سری آموزش ها باید به لباس روحانیت ملبس شوند، کسانی که به لباس ملبس نمی شوند، هنوز هدف را نشناختند، عمامه گذاشتن، یک مشت حلال ها را حرام می کند، زمانی که معمم می شویم، باید بسیار مراقبت کنیم، عمل ما می تواند مبلغ باشد، لذا آقایان باید مساله عمامه گذاری را جدی بگیرند.

وی گفت: متاسفانه برخی در تحصیل تنها به نوار اکتفا می کنند، خیر نوار نمی تواند شما را به هدف عالی برساند، نوار برای افرادی که دور هستند مناسب است، در غیر این صورت حضور در درس لازم است، تنها گوش کردن به صوت نمی تواند هدف را محقق کند، کتاب هایی که مشخص شده است، را مطالعه کنید، تا از خلاقیت شما کاسته نشود، گاهی افراد به کتب حاشیه ای رجوع می کنند.