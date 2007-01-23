خبرگزاری مهر - گروه دین واندیشه : آشنایی با دیدگاههای صاحبنظران و نویسندگان جامعه علمی ایران و جهان لازمه حقیقت پویی است و یک جامعه پیشرو همواره در راستای بازکاوی و نقد ادیشه ها تلاش می کند .

مجموعه کتاب اندیشه به منظور معرفی هر چه بیشتر جریانها، موضوعات و مسائل اندیشه ای تأثیرگذار جامعه امروز سازمان یافته است . در این مجموعه کتابهایی با موضوعات اندیشه ای برگزیده و خلاصه ای از آنها به همراه نقد و بررسی ارائه می شوند .

این مجموعه به بازنگری آثاری می پردازد که داری یک نظریه جدید به نکات بدیع باشند یا مسئله و شبهه های درباره باورها، ارزشها و بنیانهای اندیشه اسلامی مطرح کنند . به روز بودن و جدید بودن و امکان تأثیرگذاری بر قشر فرهیخته جوان از سایر ویژگیهای برگزیده مجموعه نقد "کتاب اندیشه" است .

هر شماره از کتاب اندیشه فقط به تلخیص و بررسی یک کتاب جدید می پردازد و سه بخش اصلی یعنی مقدمه، نقد و بررسی و بالاخره جمع بندی نهایی را شامل می شود . طرح مجموعه کتاب اندیشه گامی نو در جهت نهادینه کردن فرهنگ نقد در جامعه ایرانی است و امید می رود گامی مؤثر در جنبش نرم افزاری باشد .

عدم رواج فرهنگ نقد در کشور ما موجب گشته تا معمولا مباحث انتقادی به منزله مخالفت و معارضه تلفی گردند حال آنکه نقد یک اثر و اندیشه به منزله اعتنا به صاحب اندیشه آن است .

پیش از این سه اثر از مجموعه کتاب اندیشه با عنوان راه و بیراه در نقد پلورالیسم دینی، مروری بر سنت و سکولاریسم و مروری بر دموکراسی یا حقیقت منتشر شده است و اینک اثر حاضر به عنوان جلد چهارم از مجموعه کتاب اندیشه با عنوان "جستاری در حکومت ولایی" به بررسی انتقادی کتاب حکومت ولایی اثر محسن کدیور می پردازد .

نویسنده کتاب حکومت ولایی در کتاب خود با بررسی ابواب مختلف فقهی و کلامی با دیدی انتقادی به نظریه ولایت فقیه می نگرد . پس از تلخیص امهات مطالب کتاب حکومت ولایی به نقد و بررسی آن پرداخته شده است .

معنای لغوی ولایت فقیه، احکام ولایت عمومی مؤمنین، ولایت کلامی، ولایت فقیه، ولایت در قرآن، نظارت فقیه، ولایت و جمهوریت، امام خمینی و نظارت فقیه، فلسفه تشیرع ولایت فقهی، نصیحتی مشفقانه ، مستندات قرآنی بر حکومت ولایی و بررسی ادله نقلی ولایت فقیه از جمله مباحث طرح شده در این کتاب هستند .