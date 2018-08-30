ایران در صادرات فیلم موفق نبوده است/ ترکیه سریال سازی را قبضه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خانه ملت، اصغر مسعودی نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه ایران نیز باید همچون برخی از کشورهای همسایه صنعت سریال و فیلمسازی را جدی گرفته و به سمت صادرات این محصول فرهنگی و هنری برویم، گفت: دستیابی به اقتصاد مقاومتی و فاصله از درآمد نفتی نیازمند رشد در ابعاد دیگر درآمدزایی است، در این میان با توجه به ظرفیت‌های بالای موجود در حوزه فیلمسازی به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر این ظرفیت‌ بالقوه را بالفعل کرد چراکه به یقین ادامه کسب درآمد از طریق نفت آسیب‌های اقتصادی را در سال‌های آینده بیش از این خواهد کرد.

نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرصت مناسب صادرات فیلم به کشورهای همسایه، افزود: شباهت زبانی، فرهنگی و مذهبی فرصت مناسبی برای قبضه کردن شبکه‌های تلویزیونی و پرده‌های سینمایی کشورهای همسایه است ضمن آنکه ایران دارای هنرمندان و صنعت فیلمسازی بسیار قوی‌تری از آن‌ها است اما به دلیل نبود اراده و مدیریت و برنامه، کشورهای همچون ترکیه در این زمینه از ایران پیشی گرفته‌اند.

وی با ابراز تاسف از اینکه از ظرفیت‌های قصه‌های تاریخی و مذهبی و فیلمنامه‌نویسان و فیلمسازان حرفه‌ای به درستی استفاده نمی‌شود، ادامه داد: صادرات فیلم علاوه بر تاثیرگذاری بر کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه، همراه کردن آن‌ها با دغدغه‌ها و خط و مش‌های ایران اسلامی، کسب درآمد و ایجاد اشتغال، به دلیل معرفی فضاهای گردشگری ایران در این فیلم‌ها جذب توریسم را نیز به همراه خواهد داشت.

مسعودی با تاکید بر اینکه سینمای ایران با تولیدات سینمایی از تراز مطلوبی نسبت به کشورهای همسایه و منطقه برخوردار است اما متاسفانه تبلیغات، بازاریابی و پخش مناسب ملی و بین‌المللی در پی این فیلم‌ها نیست، اضافه کرد: تجربه‌های همچون فیلم «محمد رسول الله» ساخته آقای مجید مجیدی نشان داد در صورت ساخت اثر خوش ساخت با در نظر گرفتن علایق مخاطبان می‌توان در صادرات موفق بود، همان طور که این فیلم رکود فروش را در برخی از کشورها شکاند.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است اگر همت و اراده کافی در مسئولان و هنرمندان دیده شود کارهای خوبی تولید شده و در پی آن بودجه فیلم‌های فاخر از طریق مجلس افزایش پیدا خواهد کرد.