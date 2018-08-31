معرفی داوران جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، با حکم جلال قلعه شاخانی دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، قطب الدین صادقی، اصغر همت، محمودرضا رحیمی، ایرج راد و فاتح بادپروا به عنوان اعضای هیات داوران این دوره از جشنواره تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند.

جلال قلعه شاخانی در حکمی قطب الدین صادقی نویسنده، کارگردان و بازیگر، اصغر همت بازیگر سینما و تئاتر، محمودرضا رحیمی نویسنده، کارگردان و بازیگر، ایرج راد کارگردان و بازیگر و فاتح بادپروا کارگردان، پژوهشگر و بازیگر تئاتر را به عنوان دواران مرحله پایانی سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی کرد.

سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از ١٠ تا ۱۴ شهریور ماه امسال به دبیری جلال قلعه شاخانی در مریوان برگزار می شود.