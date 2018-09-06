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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

با رویکرد حمایت از آثار ایرانی

بخش بین‌الملل و بازتولید جشنواره تئاتر مقاومت اجرا نمی شود

بخش بین‌الملل و بازتولید جشنواره تئاتر مقاومت اجرا نمی شود

بخش های بین‌الملل و بازتولید شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت به دلیل کمبود منابع مالی و حمایت بیشتر از آثار داخلی اجرا نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر تصمیم دبیر شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت و بعد از نشست‌های متعدد با کارشناسان متخصص و همچنین بررسی آثار ارسالی و شرایط گروه‌های بین‌المللی متقاضی در این دوره و با توجه به شرایط موجود و لزوم مدیریت موثر و توجه و تأکید بر حمایت از آثار هنرمندان شریف ایران اسلامی ۲ بخش بین‌الملل و بازتولید شانزدهمین دوره جشنواره تئاتر مقاومت اجرا نمی شود.

گروه‌های متقاضی حضور در بخش بین الملل این دوره از جشنواره تئاتر مقاومت از کشورهای عراق، تونس، آذربایجان، ترکیه، فرانسه، آلمان، سوریه، لبنان و افغانستان بودند که همزمان با فراخوان اعلام‌شده برای حضور در شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت اعلام آمادگی کرده بودند.

شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت آذرماه سال جاری به دبیری امیر نصیربیگی و با همت بنیاد روایت فتح در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4395743
فریبرز دارایی

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