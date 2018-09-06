نشست «فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست منتخب اساتید علوم انسانی اسلامی با موضوع «فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی» صبح امروز ۱۵ شهریورماه در بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی در مشهد مقدس با حضور کارشناسان و اساتید منتخب آغاز شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا طی سخنانی ضمن خیر مقدم به اساتید شرکت کننده گفت: شاید اساتید محترم تأیید کنند که میراث گرانقدر فلسفه اسلامی، با همه تنوع و تکثری که می توان در نحله ها و مشرب های اصلی و فرعی آن جستجو کرد، همواره مهمترین نقطه اتکاء علوم انسانی اسلامی محسوب می شود.

وی افزود: هر قدر کارکرد علوم انسانی اسلامی از قلمرو محدود و انحصاری توسعه و بهبود کیفیت زندگی دنیوی، آن هم در چارچوب محاسبات مادی خارج شود، و این علوم رسالت خود را در ارتقاء و کمال بخشی زیست فردی و جمعی انسان در مسیر نظام أحسن خلقت و معنادار کردن حیات انسان معین کند، نقش آفرینی فلسفه اسلامی در ساخت و رشددهی به علوم انسانی اسلامی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در ادامه رفیعی آتانی، رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به ارائه سخن خواهد پرداخت و پس از آن ارائه مقالات ارائه می شود.

در این نشست اساتید مطرح فلسفه چون حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید واسطی، حجت الاسلام والمسلمین قاسم ترخان، حجت الاسلام والمسلمین رمضان علی تبار، حجت الاسلام مهدی حسین زاده یزدی، حجت الاسلام علی مصباح، حجت‌الاسلام ابوالفضل ساجدی، حجت الاسلام علی امینی نژاد، حجت الاسلام حسن عبدی، حجت الاسلام مهدی عبدالهی، ابراهیم دادجو، مهدی عاشوری و حجت الاسلام رضا ملایی به ارائه مقالات می پردازند.

نشست «فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی» پنج شنبه ۱۵ شهریورماه از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر در بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی برگزار می شود.