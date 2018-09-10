حضور «با من» در ۳ جشنواره خارجی در ماه سپتامبر

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «با من» ساخته آزاده قچاق به سه جشنواره خارجی که در ماه سپتامبر برگزار می شوند، راه یافت.

این فیلم در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم «پورتو مادرین» که در آرژانتین برگزار می شود، شرکت دارد. این جشنواره با هدف حمایت از کارگردان‌های جدید از سراسر دنیا برگزار می شود.

امسال پنجمین دوره «پورتو مادرین» است و از ۷ تا ۱۳ سپتامبر برابر با ۱۶ تا ۲۲ شهریور ماه برگزار می شود.

همچنین این فیلم کوتاه به تازگی به بخش مسابقه جشنواره فیلم «فول بلوم» در کارولینای شمالی راه یافته است.

جشنواره فیلم «فول بلوم» از ۱۳ تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۲ تا ۲۴ شهریورماه برگزار می شود.

«بامن» در جشنواره بین‌المللی «موندنس» نیز به نمایش درمی آید. این جشنواره که با عنوان فستیوال فیلم بدون مرز شناخته می‌شود، از سال ۲۰۰۰ هر ساله با هدف حمایت و تشویق فیلمسازان مستقل سراسر جهان و کشف مفاهیم و استعدادهای جدید و روش‌های نوین داستان‌گویی در آمریکا برگزار می‌شود.

نمایش آثار برگزیده و اهدای جوایز نوزدهمین دوره این رویداد بین‌المللی همزمان ۱۵ و ۱۶ سپتامبر برابر با ۲۴ و ۲۵ شهریور در بولدر، ایالت کلرادو برگزار می شود.