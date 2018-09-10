مردم را به مصرف رایگان هنر عادت ندهیم/ سیاست در قبال موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه یکشنبه ۱۸ شهریور ماه در اختتامیه دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشنهاد هومان اسعدی مبنی بر تاسیس مرکزی مشابه مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران برای آموزش و پرورش برگزیدگان جشنواره های موسیقی کشور و مواضع وزارت ارشاد در زمینه تربیت نیروهای جوان بیان کرد: تمام تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که حافظه روشن تری از موسیقی ایرانی و اقوام ایران باقی بماند و با همین نگاه در ثبت و ضبط این موسیقی ارزشمند گام هایی را برمی داریم.

وی افزود: در حال حاضر در بخش های مختلف استان ها حرکت هایی در حال انجام است که بتوانیم گنجینه موسیقی ایرانی در حوزه های مختلف را به صورت جدی حفظ کنیم.

صالحی درباره نحوه برگزاری جشنواره موسیقی جوان اینگونه نظر داد: مسیری که در این چند ساله دنبال شده باعث شد استعدادهای ناب موسیقی ایرانی در گوشه های مختلف ایران کشف و تلاش شود روی این عزیزان سرمایه گذاری هایی اتفاق بیفتد. خوشبختانه این رویداد فرصت بسیار مناسبی برای کشف استعدادهاست و منجر به ارتباط بسیار خوب هنرمندان شرکت کننده با داوران شده است.

وی جشنواره موسیقی جوان را فرصت ایجاد ارتباط خوب میان هنرمندان و داوران دانست و گفت: موسیقی ایرانی، موسیقی استاد و شاگردی بوده که همین موضوع در جشنواره موسیقی جوان هم دنبال شده است. در این دوره از جشنواره هنرمندان بزرگی چون استاد علیزاده حضور داشتند که باعث شد علاوه بر ایجاد تعامل دو جانبه میان هنرمندان و استادان فرصتی هم برای کشف استعدادها به وجود بیاید. کشف و حمایت از استعدادها در دفتر موسیقی وزارت ارشاد مورد توجه ماست تا بتوانیم شرایط را برای موسیقی ایرانی بهتر کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان به موضوع کنسرت های خیابانی اشاره کرد و گفت: بحث محتوایی کنسرت موسیقی خیابانی با دفتر موسیقی وزارت ارشاد اسلامی است اما در بحث فضای اجرا مجموعه های دیگری مسئول هستند. برگزاری کنسرت آقای معتمدی در بوستان آب و آتش نشان داد که این اتفاق می تواند فضای قابل اعتمادی فراهم کند و باعث شود زمینه های استقبال مخاطبان از موسیقی با هزینه های کمتری انجام گیرد اما ما باید توجه داشته باشیم که نباید حوزه فرهنگ و هنر را به مصرف رایگان عادت دهیم. همه می دانیم که میزان مصرف هنری پایین است و اگر بخواهیم همین میزان اندک را هم رایگان کنیم به اقتصاد فرهنگ آسیب می زند. فرهنگ و هنر کالای پرقیمتی است که عادت سازی به رایگان مصرف کردن آن به نفع نیست و قطعا نباید به رویه تبدیل شود.

حواشی پیش آمده درباره سریال «ممنوعه»، تکلیف انتخاب مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و سرنوشت انتخاب دبیر جشنواره فیلم فجر پرسش های دیگر خبرنگاران از وزیر ارشاد بود که وی به آنها پاسخی نداد و اظهار کرد امشب به سوالات مختص به موسیقی جواب می دهد.