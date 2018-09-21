برگزاری کارگاه خوشنویسی فارسی و انگلیسی برای دانشجویان پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیریت امور هنری و فوق برنامه معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه خوشنویسی فارسی و انگلیسی را برگزار می کند.

مجموعه کارگاه های خوشنویسی فارسی و انگلیسی به مدت یک ترم چهار جلسه ای از روز پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ آغاز می شود.

مهلت ثبت نام در کارگاه تا سه شنبه سوم مهرماه تعیین و علاقمندان برای ثبت نام می توانند به نشانی خیابان انقلاب، خیابان قدس، نبش کوچه فردانش، ساختمان معاونت دانشجویی، طبقه همکف، سالن مطالعات فرهنگی مراجعه کنند.

مکان کارگاه ها در طبقه زیر همکف ساختمان معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

آموزش خوشنویسی فارسی طبق آموزه های انجمن خوشنویسی ایران و در زبان انگلیسی نیز نسخه نویسی ویژه پزشکان و زیبا نویسی ویژه دانشجویان و کارکنان برگزار خواهد شد.