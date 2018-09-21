 کاشت ۴۰۰نهال درحاشیه پناهگاه حیات وحش هامون توسط شکارچیان متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر وحید پورمردان ضمن اعلام این خبر گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل درحین گشت و کنترل‌های شبانه روزی خود در پناهگاه حیات وحش هامون، با یک دستگاه خودروی سواری مشکوک مواجه شدند که با رویت محیط بانان از محل گریختند. پس از تعقیب و گریز خودروی مذکور متوقف و از متخلفان سه قبضه سلاح شکاری و ادوات شکار ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: شکار چیان متخلف قبل از هر گونه اقدام به شکار، بر اساس قوانین جاری محیط زیست دستگیر و جهت پیگیری موضوع تحویل مقام قضایی استان شدند.

پورمردان ادامه داد: قاضی دادگاه این دو متخلف را به جرم شروع به شکار جانوران وحشی، نقض مقررات، تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه، حمل و نگهداری سلاح شکاری بدون مجوز مجموعاً به ۵۷ ماه حبس تعزیری و در راستای ارتقاء و اعتلای فرهنگ زیست محیطی، مقابله با شن های روان و کاهش گرد و غبار در روستاهای اطراف تالاب هامون هریک از متهمین را به کاشت دویست اصله نهال در حاشیه پناهگاه حیات وحش هامون تحت نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زابل محکوم کرد.