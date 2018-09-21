افزایش همه جانبه محصولات در کشور از دستاوردهای۴۰ ساله انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی طی سخنانی اظهار داشت: امام حسین(ع) و قرآن مورد هدف توطئه قرار گرفتند و برای اینکه قرآن تاثیر گذار و امام حسین نیز راهگشا نباشد آنها را مورد هدف قرار دادند.

هیچکس حق ندارد در مورد عزاداری ها سلیقه ای عمل کند

محمودی در ادامه با تقدیر از برگزاری باشکوه مراسم عزاداری و برپایی نماز ظهر عاشورا افزود: متاسفانه با کمال تاسف امسال برخی نفوذی های داخلی سعی کردند عزاداری ها را تخریب کنند ولی حضور غیرتمندانه مردم در عزای سیدالشهدا نشان داد این عناصر آب در هاون کوبیده اند.

وی با اشاره به برخی از هیات ها گفت: هیچکس حق ندارد در مورد عزاداری ها سلیقه ای عمل کند چرا که ما امانتدار هیئت ها هستیم و مردم نیز باید تذکر دهند و امیدواریم در سال های آینده همه هیات ها با راه اندازی دسته های عزاداری چشم دشمنان را کور سازند.

امام جمعه موقت ورامین با بیان اینکه ۳۱ شهریور ماه آغاز جنگ تحمیلی در سال ۵۹ و هفته دفاع مقدس است ضمن گرامی داشت این هفته گفت: دوران دفاع مقدس در سال های جنگ تحمیلی یکی از طلایی ترین مقاطع تاریخی ایران است چرا که کربلا و عاشورا با تمام زوایایش در این دوران تکرار شده است با این تفاوت که در کربلا حجت خدا جهت از بین بردن جهل و نادانی و کج فهمی و عناصر و جریانات گوناگون به قربانگاه رفت اما در دفاع مقدس جوانان عزیز این سرزمین با تمام وجود گرد شمع وجود نایب امام زمان جمع شدند و اجازه کمترین آسیب را ندادند.

امروز جنگ بر سر اخلاق و اعتقادات است

محمودی در ادامه با اشاره به اینکه امروز در جبهه جنگ نرم در برابر دشمنان پلید قرار گرفته ایم بیان داشت: امروز جنگ بر سر اخلاق و اعتقادات است و باید همه با تلاش بیشتر در این جبهه ایستادگی کنند و در صورت انجام وظیفه ملت ایران پیروز میدان خواهند بود.

وی با انتقاد به نحوه پوشش خبری برخی رسانه های مکتوب در خصوص تشییع ۱۳۵ شهید در تهران گفت: برخی از رسانه ها حتی یک عکس هم از این رخداد مهم انعکاس ندادند و باید بدانیم این ها از چه کسانی دستور می گیرند، امروز دشمن در جنگ اقتصادی به دنبال نا امید کردن مردم است ولی باید اعلام کنیم علی رقم رفتارهای زشت برخی از افراد و جریانات ملت عاشورایی ایران در طول این مدت خوب در صحنه حاضر شدند.

افزایش همه جانبه محصولات در کشور از دستاوردهای۴۰ ساله انقلاب است

خطیب جمعه ورامین در ادامه بیان داشت: قبل از انقلاب اسلامی گندم از آمریکا و تخم مرغ از رژیم صهیونیستی و مرغ از فرانسه وارد می شد و امروز رشد ۳۰ درصدی ارزش افزوده در کشاورزی در آمار بانک جهانی کارنامه درخشان ایران پس از انقلاب است و تولید گندم ایران را ۴.۶ میلیون تن در سال ۵۶ به ۱۴ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده است و انقلاب با صنعت سیلو سازی توانست افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم را تا ۲ هزار درصد افزایش دهدو تولیدات محصول باغی را نیز نسبت سال ۵۶ ۲۰ برابر کند.

محمودی با بیان اینکه مردم ما نشان داده اند که هیچ گاه دست از ولایت بر نخواهند داشت افزود: دشمنان فکر می کنند بوسیله عوامل خارجی می توانند بر این ملت و کشور مسلط شوند اما باید بدانند که این آرزو را به گور خواهند برد.

وی یکی دیگر از دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب را مربوط به حوزه کشاورزی دانست و گفت: با وجود خشکسالی تولیدات کشاورزی ما ۶.۷ برابر شده است و از ۱۸ میلیون تن در ابتدای انقلاب به ۱۲۰ میلیون تن رسیده است که همگی جز افتخارات محسوب می شود

امام جمعه موقت ورامین اظهار داشت: سرانه مصرف ماهی در کشور پس از انقلاب ۱۱ برابر شده و تولید مرغ از ۲۶ هزار تن به ۲ میلیون تن رسیده است و تمام دستاوردهای علمی و تولیدات مقالات پس از انقلاب شکل گرفته است و امروز ایران از لحاظ پسته و خرما و دیگر محصولات کشاورزی جز ۱۰ کشور برتر جهان است.