چین مذاکره تجاری با آمریکا را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه از تصمیم چین برای لغو مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد.

به ادعای این رسانه، چین سفری که قرار بود «لیو هی» (Liu He) معاون نخست‌وزیری این کشور چهارشنبه آینده به واشنگتن انجام دهد، لغو کرده است.

ظاهراً سفر هیأت تجاری چین که قرار بود این هفته برای تدارک مذاکرات از پیش‌تعیین‌ شده به واشنگتن برود نیز لغو شده است.

اوایل هفته جاری میلادی، مناقشه تجاری آمریکا- چین وارد مرحله جدیدی شد به‌ این‌ ترتیب که واشنگتن بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی تعرفه ۱۰ درصدی وارد کرد و پکن هم در اقدامی متقابل، ۶۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی را مشمول تعرفه کرد.

همزمان، آمریکا بخش «توسعه تجهیزات EDD» در وزارت دفاع چین را به دلیل خرید جنگنده های سوخوی Su-۳۵ و سامانه دفاع موشکی S-۴۰۰از روسیه تحریم کرده است.

این درحالی است که دیروز جمعه، یک مقام وابسته به کاخ سفید مدعی شد که آمریکا هم‌چنان چشم‌انتظار مذاکرات تجاری با چین است اما تاریخی برای آن در نظر گرفته نشده چرا که منتظر واکنش پکن به اعمال تعرفه‌ها هستیم.