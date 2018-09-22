برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس در نیشابور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ پاسدار سید جعفر حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد : ستاد گرامیداشت سی وهشتمین هفته دفاع مقدس شهرستان با تشکیل کمیته های مربوطه و برگزاری جلسات و کارگروه های متنوع در سطح شهر و بخشهای تابعه کار خود را آغاز نموده ودر روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷ همزمان با سالروز شهادت امام سجاد (ع) و اولین روز از هفته دفاع مقدس ، شاهد رژه با اقتدار پیاده و محمول نیروهای مسلح شهرستان در خیابان امام خمینی (ره) در محل چهار راه انقلاب خواهیم بود.

وی افزود: در دومین روز هفته دفاع مقدس فرماندهان ومسئولین یگان های نظامی وانتظامی با امام جمعه نیشابور دیدار خواهند کرد و همزمان با بازگشایی مدارس زنگ ایثار و مقاومت در تمام مدارس شهرستان به صدا درآمده و در طول این هفته راویان دفاع مقدس با حضور در مدارس ودانشگاه های شهرستان به بیان خاطرات و رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس خواهند پرداخت ودانش آموزان ودانشجویان دلاور مردیها وجانفشانی شهدا وایثارگرا را پاس خواهند داشت.

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس نیشابور ابراز کرد: در این ایام مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان ، از خانواده معظم شهداو ایثارگران سرکشی خواهند داشت ودر روز پنجشنبه ۵مهر۹۷ که به نام روز شهدا ، جانبازان ،آزادگان وایثارگران نامگذاری شده فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح شهرستان و عموم امت حزب ا... همگام با خانوده های معظم شهدا ، ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر در گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان و گلزار شهدای روستاها وشهر های اقماری شهرستان حضور یافته و با انجام مراسم عطر افشانی گلزار شهدا و نثار گل ، با شهدا و آرمانهای شهدا تجدید بیعت نموده و بر ادامه راه شهدا و پیروی از فرامین امام راحل (ره) و مقام معظم ولایت تأکید خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در روز جمعه ۶مهر ۹۷ فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح ، بسیجیان ، مسئولین و کارکنان ادارات همگام با عموم مردم شهید پرور شهرستان ، در نماز پرصلابت و دشمن شکن جمعه در گلزار شهدای بهشت فضل شرکت خواهند کردوبا آرمان های بلند امام راحل(ره) ومقام معظم رهبری بیعت مجدد خواهند کرد.

حسینی بیان کرد: در طول این هفته به پاس قدردانی از جانفشانی شهدا وایثارگران ،شاهد برگزاری چندین یادواره در سطح شهرستان نیشابور خواهیم بودکه در سطح شهر وروستاها برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده تیپ زرهی ۲۱ امام رضا (ع) شهرستان نیشابور اذعان کرد:در طول هفته دفاع مقدس برنامه های مختلف ومتنوع معنوی ، فرهنگی ورزشی از جمله برگزاری هیات مذهبی ،قرائت دعای پرفیض کمیل و ندبه در پایگاههای مقاومت بسیج ، همایش روز سرباز وتجلیل از سربازان نمونه ،مسابقات دومیدانی و تیراندازی کارکنان نیروهای مسلح و مسابقه تیراندازی ، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان پیش بینی شده و در این ایام اکیپ پزشکی تیپ زرهی ۲۱ امام رضا علیه السلام در مناطق و روستاهای محروم شهرستان مستقر شده و به مداوای رایگان مردم خواهد پرداخت همچنین کارکنان نیروهای مسلح شهرستان در سازمان انتقال خون حضور یافته و خون خود را اهدا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: سالگرد دفاع مقدس، یادآور رشادت ها ، دلاورمردیها و ایثار و شهادت است که مسئولین و مردم باید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه همت گمارده و بار دیگر با ایثارگران و شهدای والامقام و آرمانهای بلند حضرت امام ( ره ) و مقام معظم رهبری بیعت کنند.