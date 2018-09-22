ضعف مدیریت در کنترل بازار شیرخام/خریدتوافقی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی احسان ظفری با اشاره به اینکه وضعیت شیرخام در کشور به یک پدیده ناشناخته تبدیل شده است، افزود: رشد ۹۰ درصدی قیمت ۴۰ ساله شیر خام در پنج ­­تا شش ماهه سال جاری موجب تعجب است.

وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در کشور افتاده نباید منجر به چنین افزایش قیمتی می شد، گفت: قیمت شیر خام از ۴۰ سال قبل تا شب عید به کیلویی یک هزار و ۲۰۰ تومان و از شب عید تا امروز به کیلویی دو هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.

ظفری دلایل افزایش قیمت شیر خام را مدیریت ضعیف و غیر کارشناسانه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: متاسفانه در مقطعی که تقاضای شیر خام در جامعه وجود داشت وزارت جهاد کشاورزی اقدام به خرید تضمینی شیر خام کرد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی ایران گفت: مقوله خرید تضمینی بیشتر برای مواقعی که محصولی مازاد بر نیاز مصرف در کشور وجود داشته باشد نه در زمان کمیابی و وجود تقاضا!

وی افزود: متاسفانه به رغم اعلام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توقف خرید تضمینی شیر خام از سوی تعاون روستایی این محصول همچنان در حال خریداری است.

ظفری اضافه کرد: در حال حاضر مشتقات شیر خام به صورت قاچاق در قالب کنسانتره پروتئین شیر (MPC)، کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) و ایزوله پروتئین آب پنیر (WPI) از مرزهای پاکستان بدون هیچ گونه پرداخت حق گمرکی از کشور خارج می شود.

تولید شیر خام ۱۱ درصد افزایش یافته است

مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز در این رابطه گفت: تولید شیر خام به این گونه نیست که به سرعت کاهش یا افزایش پیدا کند بلکه از یک روند باثباتی برخوردار است.

علیرضا عزیز الهی با اشاره به اینکه امسال تولید شیر خام در واحدهای دامپروری کشور تغییر چندانی پیدا نکرده است، افزود: در حال حاضر ۵۲ درصد شیر خام مملکت از سوی واحدهای صنعتی دامپروری گاو شیری تامین می شود.

وی ادامه داد: حجم تولید این واحدها به دلیل افزایش جمعیت جدید تولید کننده شیر خام نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته ۱۰.۸ درصد رشد یافته است.