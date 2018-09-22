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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

نشست «زن و اسلام: فقه پویا» برگزار می شود

نشست «زن و اسلام: فقه پویا» برگزار می شود

نشست «زن و اسلام: فقه پویا»با سخنرانی مهدی مهریزی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اولین نشست از سلسله نشست‌های علمی باشگاه کتابخوانی تخصصی مطالعات زنان برگزار می شود.

در این نشست موضوع «زن و اسلام: فقه پویا» به همراه کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنران این نشست مهدی مهریزی، نویسنده کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» است.

نشست «زن و اسلام: فقه پویا»دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷ ساعت: ۱۳ الی ۱۵ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

کد مطلب 4409028
سارا فرجی

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