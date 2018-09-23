توانمندی دفاعی باعث ایجاد امنیت داخلی و بازدارندگی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی وپشتیبانی نیروهای در برنامه رادیو گفتگو با محکوم کردن حادثه تروریستی اهواز و تسلیت به مردم ایران به خاطر به شهادت رسیدن و مجروح شدن تعدادی از هموطنان در پی این حمله تروریستی اظهار داشت: نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در خدمت تامین امنیت ملی کشور و ایجاد ثبات و امنیت در سطح منطقه هستند.
سردار دهقان با بیان اینکه منطقه ما در چند سال گذشته، دستخوش ناامنیهای جدی بوده که بخش عمده آن به خاطر حضور و دخالت نیروهای فرامنطقهای در امور منطقه خاورمیانه بوده است، ادامه داد: در حال حاضر آنها می خواهند امنیت و منافع خود را با هزینههای کشور پولدار منطقه تامین کنند.
وزیر پیشین دفاع با اشاره به دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: با توجه به این دکترین در حال حاضر توانمندی دفاعی ایران در سطحی است که باعث ایجاد امنیت در کشور و بازدارندگی در برابر توطئه های دشمنان جهت هجمه به ملت ایران شود.
وی به ظرفیتهای فنی، انسانی و صنعتی نیروهای مسلح کشور اشاره کرد و گفت: این پتانسیلها و توانمندیها پشتوانه امنیت ملی کشور هستند و جمهوری اسلامی ایران با توجه به دکترین دفاعی خود برای گسترش توانمندیهای دفاعی خود بدون توجه به اینکه دیگران چه میگویند و چه میخواهند حرکت میکند.
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