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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

سردار دهقان:

توانمندی دفاعی باعث ایجاد امنیت داخلی و بازدارندگی شده است

توانمندی دفاعی باعث ایجاد امنیت داخلی و بازدارندگی شده است

مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی وپشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: توانمندی دفاعی باعث ایجاد امنیت در کشور و بازدارندگی در برابر توطئه‌های دشمنان جهت هجمه به ملت ایران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی وپشتیبانی نیروهای در برنامه رادیو گفتگو با محکوم کردن حادثه تروریستی اهواز و تسلیت به مردم ایران به خاطر به شهادت رسیدن و مجروح شدن تعدادی از هموطنان در پی این حمله تروریستی اظهار داشت: نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در خدمت تامین امنیت ملی کشور  و ایجاد ثبات و امنیت در سطح منطقه هستند.

سردار دهقان با بیان اینکه منطقه ما در چند سال گذشته، دستخوش ناامنی‌های جدی بوده که بخش عمده آن به خاطر حضور و دخالت نیروهای فرامنطقه‌ای در امور منطقه خاورمیانه بوده است، ادامه داد: در حال حاضر آنها می خواهند امنیت و منافع خود را با هزینه‌های کشور پولدار منطقه تامین کنند.

وزیر پیشین دفاع با اشاره به دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: با توجه به این دکترین در حال حاضر توانمندی دفاعی ایران در سطحی است که باعث ایجاد امنیت در کشور و بازدارندگی در برابر توطئه های دشمنان جهت هجمه به ملت ایران شود.

وی به ظرفیت‌های فنی، انسانی و صنعتی نیروهای مسلح کشور اشاره کرد و گفت: این پتانسیل‌ها و توانمندی‌ها پشتوانه امنیت ملی کشور هستند و جمهوری اسلامی ایران با توجه به دکترین دفاعی خود برای گسترش توانمندی‌های دفاعی خود بدون توجه به اینکه دیگران چه می‌گویند و چه می‌خواهند حرکت می‌کند.

کد مطلب 4409996

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