رسول خضری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه اظهارداشت: حوزه راه و شهرسازی هیچ گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند و باید از هم جدا شوند.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از وزارت راه و شهرسازی باید متوجه بخش مسکن شود، ادامه داد: متاسفانه حوزه راه و حمل و نقل بر برنامه های مسکن و شهرسازی سایه انداخته است و برای تحقق برنامه ها و سیاست های مسکن، این وزارتخانه باید تفکیک شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: زمانی که اجرای چند کار بزرگ را به یک نفر واگذار کنیم، نمی توان اجرای کامل امور را انتظار داشت و بر این اساس، مسکن و شهرسازی نیاز به یک وزارتخانه مستقل دارد و ادغام آن اشتباه بوده است.

خضری در ادامه درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: این وزارتخانه هم باید تفکیک شود؛ در همه کشورهای موفق بر این وزارتخانه سیاست ها یکپارچه است اما ساختارهای جداگانه‌ای دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شد: این لایحه در کمیسیون مورد تصویب قرار گرفته و به زودی تقدیم هیات رئیسه می شود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی این وزارتخانه به دو وزارتخانه «کار و تعاون» و «رفاه» تبدیل می شود.