کنفرانس ملی فناوری های ژئوماتیک در مرند برگزار شد

رئیس دانشکده فنی مهندس مرند، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کنفرانس ملی فناوری ها و نوآوری های ژئوماتیک به مدت ۲ روز با شعار ژئوماتیک در خدمت گردشگری و با توجه به رویداد تبریز ۲۰۱۸ برگزار شد.

امیر باقری افزود: بیش از ۱۰۰مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده بود که از این تعداد ۶۹ مقاله پذیرش و به صورت پوستر و شفاهی ارائه داده شد.

وی با اشاره به هدف برگزاری این کنفرانس گفت: امروز کنترل شهرنشینی و برنامه ریزی برای توسعه شهری به وسیله تجهیزات سنتی و قدیمی قابل اجرا نیست و باید از علم های جدید استفاده کنیم و این کنفرانس با رویکرد بررسی روش های جایگزینی شیوه های نوین به جای شیوه های سنتی برگزار شد.

رئیس دانشکده فنی مهندسی مرند ادامه داد: در صورت حمایت نهاد های مختلف استانی و شهرستانی می توان شاهد زمینه سازی برای توسعه مدرن شهری باشیم.

باقری تصریح کرد: این کنفرانس در ۵ محور ژئودزی، سیستم های اطلاعات مکانی، سنجش از دور، فتوگرامتری و کاربردهای بین رشته ای مرتبط با حضور دانشجویانی از بیشتر دانشگاه های کشور برگزار شد.

وی با بیان اینکه این کنفرانس علمی با توجه به مقالاتی که از سراسر کشور ارائه داده شده بود در حد مطلوب ارزیابی شد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم این مقالات را کاربردی بکنیم نیازمند حمایت سازمان های مختلف هستیم و به طور خاص در زمینه گردشگری، مدل های سه بعدی از شهر و ارائه فضاهای مناسب با امکانات موجود می توان از این مقالات استفاده بهینه کرد.

گفتنی است، ژئوماتیک مجموعه‌ای است از دانش، مهارت و تخصص‌ های مرتبط با جمع‌ آوری، نگهداری، پردازش، بازیابی و توزیع داده‌ های مکانی و مکان‌ مرجع است که در مهندسی نقشه‌ برداری و علوم مدیریت زمین کاربرد دارد.