به گزارش خبرنگار مهر، با انتشار گزارش بازی‌خیزهای ۱۳۹۶ توسط مرکز پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اطلاعات کلیدی بسیاری از بازیکنان بازی‌های دیجیتال در ایران در اختیار فعالان این صنعت قرار گرفت. این گزارش، شاخص‌ترین اطلاعات مصرف بازیکنان ایرانی را در ۵ استان «تهران»، «فارس»، «خوزستان»، «خراسان رضوی» و «اصفهان» که به ترتیب دارای بیشترین تعداد بازیکن بازی‌های دیجیتال هستند را تا انتهای سال ۱۳۹۶ بررسی می‌کند.

طبق آمار و تحلیل‌های انجام شده، استان تهران بازار بسیار بزرگتری نسبت به سایر استان‌ها دارد و این مسئله ناشی از جمعیت بیشتر، تمرکز امکانات و بالا بودن سطح رفاه عمومی است که پایتخت در اختیار دارد.

بر این اساس، تهران با ۵ میلیون و ۱۵۷ هزار بازیکن در رتبه‌ اول از نظر تعداد بازی‌کنندگان قرار می‌گیرد. استان فارس با بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بازیکن در رتبه‌ بعدی و خوزستان با ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار بازیکن در رتبه‌ سوم از نظر تعداد بازی‌کنان بازی‌های دیجیتال قرار گرفته‌اند.

البته استان‌ خراسان‌رضوی با بیش از ۲ میلیون نفر بازی‌کننده در رتبه‌ بعدی قرار گرفته و استان اصفهان با ۱ میلیون و ۲۹۴ هزار بازی‌کننده، در رتبه‌ پنجم قرار دارد.

اما نکته جالب اینجاست که اگر تعداد بازیکنان را به نسبت جمعیت در نظر بگیریم نتایج متفاوتی به دست می‌آید. در استان خوزستان از هر ۱۰۰ نفر ۴۷ نفر بازیکن، در استان فارس از هر ۱۰۰ نفر ۴۶ نفر بازیکن، در استان تهران از هر ۱۰۰ نفر ۳۹ نفر بازیکن، در استان خراسان رضوی از هر ۱۰۰ نفر ۳۱ نفر بازیکن و در استان اصفهان از هر ۱۰۰ نفر ۲۵ نفر بازیکن هستند.

در سوی دیگر، نسبت تعداد بازیکنان به تفکیک جنسیت نیز بررسی شده که طبق آمار، از مجموع بازی‌کنندگان استان اصفهان، ۶۰ درصد مرد و مابقی زن هستند. بیشترین سهمی که زنان نسبت به مردان در جامعه‌ بازی‌کنندگان به تفکیک استانی در اختیار گرفته‌اند نیز مجددا مربوط به استان اصفهان است. خراسان رضوی با نسبت ۶۱ به ۳۹ درصد رتبه‌ بعدی را به خود اختصاص داده و فارس با نسبت ۶۴ به ۳۶ درصد، دیگر استان پرجمعیتی است که نزدیک به ۴۰ درصد از بازی‌کنندگان آن را خانم‌ها تشکیل داده‌اند.

همین آمار برای استان تهران با تغییری چهار درصدی در نسبت‌ها همچنان تعداد بیشتر گیمرهای مرد را تایید می‌کند، تا جایی که تنها ۳۲ درصد از گیمرهای پایتخت زن و ۶۸ درصد از آن‌ها مرد هستند. در استان خوزستان ۶۹ درصد بازیکن‌ها مرد هستند و زنان با ۳۱ درصد، کم‌ترین سهم را در میان استان‌های بررسی شده به خود اختصاص داده‌اند.

متوسط سنی بازیکنان در استان فارس بیشتر از استان‌های دیگر و در اصفهان کم‌تر است. میانگین سنی گیمرهای فارس به ۲۱ سال می‌رسد در حالی که این عدد برای استان اصفهان ۱۷ است. در میان بازی‌کنندگان اصفهانی بیشترین سهم را گروه سنی کودک به خود اختصاص داده و با ۴۱ درصد پیشتاز است.

تهران با میانگین سنی ۲۰ از نظر سنی در رده‌ بعدی قرار می‌گیرد و خوزستان و خراسان رضوی هر دو با میانگین سنی ۱۸ سال، پیش از اصفهان می‌ایستند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از بازی‌کنندگان استان خراسان رضوی تحصیلات کمتر از دیپلم دارند. در تهران ۶۷ درصد از بازی‌کنندگان و در خوزستان ۶۵ درصد، در اصفهان ۶۴ درصد و در فارس ۶۳ درصد از بازی‌کنندگان تحصیلات کمتر از دیپلم دارند که با توجه به آمار میانگین سنی قابل توجیه است. تنها یک درصد از بازی‌کنندگان در هر پنج استان تحصیلاتی در مقطع دکترا و بالاتر دارند.

گزارش بازی‌خیزهای ۱۳۹۶ همچنین به بررسی وضعیت تاهل بازیکن‌ها در این پنج استان پرداخته است. آمار نشان می‌دهد که در استان تهران ۸۰ درصد از بازی‌کنندگان مجرد هستند و تنها ۱۹ درصد از بازی‌کنندگان در این استان متاهل‌اند که از این میان، ۳ درصد بدون فرزند و مابقی دارای فرزند هستند. ۱ درصد باقی‌مانده نیز وضعیت تاهل دیگری جز مجرد و متاهل دارند.

در همین زمینه، استان اصفهان با ۶۷ درصد، خراسان رضوی با ۶۹ درصد، فارس با ۷۵ درصد و خوزستان با ۷۸ درصد به ترتیب کم‌ترین تا بیشترین تعداد بازی‌کنندگان مجرد را در خود جای داده‌اند. بر همین اساس، ۳۲ درصد از گیمرهای اصفهانی متاهل هستند که از این بین، ۵ درصد بدون فرزند و ۲۷ درصد فرزند دارند. متاهل‌ها در استان خراسان رضوی ۳۰ و در استان فارس ۲۴ درصد از بازی‌کنندگان را تشکیل می‌دهند. آماری که در استان خوزستان به ۲۱ درصد می‌رسد.

باید توجه داشت، منظور از «بازیکن بازی دیجیتال» فردی است که حداقل یک ساعت در هفته با حداقل یکی از سه پلتفرم اصلی بازی‌های دیجیتال، شامل موبایل، رایانه و کنسول بازی می‌کند.