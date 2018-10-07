۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

به ارزش ۹۶۴ میلیون دلار رقم خورد؛

کاهش ۱۴ درصدی واردات برنج در نیمه اول امسال

طی نیمه نخست سال جاری ۹۳۵ هزار و ۶۴۷ تن برنج به ارزش ۹۶۴ میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزنی ۱۴.۱۲ درصد و از لحاظ ارزشی ۵.۸۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در شش ماه نخست سال جاری ۹۳۵ هزار و ۶۴۷ تن برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود ۹۶۴ میلیون و ۶۷ هزار دلار است.

واردات برنج به ایران ۵.۷۷ درصد از وزن کل و ۴.۳۵ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تن برنج وارد شده بود که ۶.۰۹ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

همچنین ارزش واردات این محصول در میان کل کالاهای وارداتی یک میلیارد و ۲۳ میلیون دلار بود که از لحاظ ارزش نیز ۴.۰۷ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات موز سبز تازه یا خشک کرده در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۴.۱۲ درصد و از لحاظ ارزش ۵.۸۵ درصد کاهش یافته است.

سمیه رسولی

