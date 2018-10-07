کاهش ۱۴ درصدی واردات برنج در نیمه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در شش ماه نخست سال جاری ۹۳۵ هزار و ۶۴۷ تن برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود ۹۶۴ میلیون و ۶۷ هزار دلار است.

واردات برنج به ایران ۵.۷۷ درصد از وزن کل و ۴.۳۵ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تن برنج وارد شده بود که ۶.۰۹ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

همچنین ارزش واردات این محصول در میان کل کالاهای وارداتی یک میلیارد و ۲۳ میلیون دلار بود که از لحاظ ارزش نیز ۴.۰۷ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد.

