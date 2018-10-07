تسهیل تولید موبایل تاشو با نیمه رسانایی از مواد ارگانیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان دانشگاه ملی استرالیا یک ماده نیمه رسانا با مواد ارگانیک و غیرارگانیک ابداع کرده اند که به شیوه ای کارآمد الکتریسته را به نور تبدیل می کند.این ماده چنان نازک و انعطاف پذیر است که به ساخت دستگاه هایی مانند موبایل های تاشو کمک می کند.

این اختراع مسیر را برای تولید نسل های جدیدی از دستگاه های الکترونیکی فراهم می کند که با مواد طبیعی ساخته شده اند و قابل تجزیه هستند یا می توان آنها را به سادگی بازیافت کرد.

حجم انبوه زباله های الکترونیک در سراسر جهان خسارتی جبران ناپذیر به محیط زیست وارد می کند.

به هرحال این ماده طبیعی ضخامت یک اتمی دارد و از کربن و هیدروژن ساخته است. بخش غیر طبیعی ماده ضخامتی معادل دو اتم دارد. ساختار هیبریدی می تواند در نمایشگرهای موبایل، تلویزیون و دستگاه های الکترونیکی دیگر به طور کارآمد الکتریسیته را به نور تبدیل کند.

لری لو استادیار و محقق ارشد این پژوهش می گوید: برای نخستین بار ما یک جز بسیار نازک الکترونیکی ساخته ایم که ویژگی های نیمه رسانایی ایده آلی دارد. این جز ساختار هیبریدی ارگانیک- غیرارگانیک دارد و برای فناوری های آتی مانند موبایل های تاشو و نمایشگرهای مختلف بسیار کارآمد است.