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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

عبداللهی در نطق میان دستور:

مثلث آمریکا، صهیونیسم و آل سعود هرروز خون مسلمین را زمین می‌ریزند

مثلث آمریکا، صهیونیسم و آل سعود هرروز خون مسلمین را زمین می‌ریزند

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود با سیاست های استکباری خود هر روز خون مسلمانان را بر زمین می ریزند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس، در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور بیان کرد: امروز در شرایطی به سر می بریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود با سیاست های استکباری خود روزی نیست که خون مسلمانان را بر زمین نریزند.

وی با بیان اینکه این تروریست ها عامل ناامنی و مهاجرت های اجباری مسلمانان و محرومان جهان شده اند، تأکید کرد: باید با انسجام و همدلی و تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری، نقشه های جدید دشمن را خنثی کنیم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس راهکارهایی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: اصلاح نظام اداری و بانکی، اصلاح نظام آماری کشور، اصلاح روابط خارجی، تصویب قوانین مناسب برای شرایط نامناسب اقتصادی، کاهش فاصله فقیر و غنی، حذف دستورالعمل‌های ضد تولید و اشتغال، حمایت از بخش خصوصی و توجه به صادرات نفتی، مسائلی است که می تواند منجر به کاهش مشکلات عدیده اقتصادی کشور شود.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در ادامه با اشاره به برخی مشکلات حوزه انتخابیه خود، خواستار حل آنان از سوی دولت شد.

کد مطلب 4426280
زهرا علیدادی

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