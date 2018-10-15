رباتی که ساخت و ساز را بازرسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت بوستون دینامیک یکی از پیشرفته ترین ربات های خود را برای نخستین بار به طور عملی به کار گرفته است. درهمین راستا قابلیت های آخرین نسخه از ربات چهارپای Spot در سایت ساختمان سازی در ژاپن برای انجام بازرسی ها نمایش داده شده است.

طی سال های اخیر شیوه تکامل ربات های بوستون دینامیک علاوه بر جذابیت، خطرناک نیز است. این ربات نسخه جدیدی از BigDog و Wildcat است. ربات Spot با الکتریسیته فعال می شود که بسیار کوچکتر و شکیل تر از نمونه های قبلی است. همچنین طوری طراحی شده که می تواند در محیط های انسانی به راحتی کنترل شود.

این ربات در سایت های ساختمان سازی شرکت های تاکناکا و فوجیتا در ژاپن کار می کند.

در سایت فوجیتا ربات هیچ بازویی نداشت بلکه مجهز به یک جعبه پلاستیکی درخشان روی پشت خود بود. در قسمت انتهایی هر ربات نیز یک دستگاه جهت یابی مخروطی شکل در قفس محافظتی قرار داشت.

این ربات شبیه یک سگ در سایت تردد می کرد و گاهی اوقات برای بررسی مواردی توقف می کند. به گفته شرکت بوستون دینامیک، ربات اسپات در نیمه دوم سال جاری برای کاربردهای مختلف عرضه می شود.