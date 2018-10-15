آماده باش نیروهای امدادی گیلان برای مقابله با سیل احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش غلامی پیش ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز بارش نسبتا شدید باران برای امشب و فردا در برخی از مناطق گیلان و هشدار اداره کل هواشناسی استان درباره آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ‌ها و رودخانه‌ها، اظهارکرد: در همین راستا جمعیت هلال احمر گیلان در حال آماده باش قرار دارد.

غلامی افزود: کشیک امدادی جمعیت هلال احمر گیلان برقرار بوده و پایگاه‌های امداد و نجات استان نیز در صورت بروز حادثه، در منطقه حاضر می شوند.

وی با اشاره به سیل هفته گذشته در استان گیلان، تصریح کرد: جمعیت هلال احمر گیلان در سیل گذشته به ۱۲ شهرستان درگیر با این حادثه امدادرسانی کرد که در این مدت شهرهای تالش، املش، لنگرود، لاهیجان، رودسر و صومعه سرا به صورت ویژه از این امدادها بهره مند شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه در این مدت ۱۰۸ تیم عملیاتی در استان فعال بودند، گفت: مقداری اقلام اولیه زندگی در میان شهروندان آسیب دیده توزیع شد.

وی افزود: در سیل هفته گذشته امدادگران جمعیت هلال احمر گیلان با استفاده از ۶۵ دستگاه موتور پمپ ۳۷۲ مورد تخلیه آب از منازل سیل زدگان را انجام دادند. هنوز در برخی از مناطق استان گیلان امدادگران حضور داشته و به آسیب دیدگان کمک می کنند.

غلامی با اشاره به شرایط آب و هوای استان در ۴۸ سال آینده از آمادگی کامل نیروهای امدادی خبرداد و گفت: از شهروندان و مسافران عزیز درخواست می شود با توجه به هشدار هواشناسی از استقرار در کنار رودخانه‌ها و مسیل جدا خودداری کنند تا شاهد حوادث تلخ نباشیم.