به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو هفته به بزرگترین اجتماع مذهبی جهان باقی مانده و همه در تکاپوی مهیا شدن برای حضور پرشور و شعور در اربعین حسینی (ع) هستند.

معمولا از دو هفته قبل از اربعین حرکت پیاده زائران به سمت کربلا شروع می شود و عاشقان خاندان عصمت و طهارت به صورت خودجوش و مردمی در مسیر زائران به سمت مرزهای غربی کشور موکب های برای پذیرایی و استراحت زائران فراهم می کنند و در این موکب ها با حمایت مردم و خیران غذای گرم در هر وعده در اختیار زائران قرار می گیرد و مجالی برای استراحت است.

ساکنان دروازه کربلا که افتخار میزبانی از زوار عتبات عالیات را از دیرباز داشته‌اند در آستانه اربعین حسینی (ع) شور و حال وصف نشدنی برای پذیرایی از مهمانان اباعبدالله (ع) دارند و با برپایی موکب‌های مختلف در مسیر زائران به گرمی از آنها استقبال می‌کنند.

اما این روزها جاده‌های استان کرمانشاه شاهد تردد و ترافیک خودروهای سنگین و اتوبوس‌هایی است که حامل مسافران و خادمان و بارهای موکب‌هایی است که قرار است در مرز و یا در آنسوی مرز و در مسیر زوار برپا شود.

عاشقان خاندان آل الله از گوشه گوشه دور و نزدیک این دیار پرمهر مشتاقانه برای خدمت به زوار سر از پا نمی‌شناسند و چه سعادتمندانه در معیت کاروان‌ها خود را به این اجتماع بزرگ و پرشور می‌رسانند.