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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

دوباره قافله آهنگ کربلا کردند...

ترافیک کاروان موکب‌های اربعین در «دروازه کربلا»

ترافیک کاروان موکب‌های اربعین در «دروازه کربلا»

کرمانشاه_ این روزها «دروازه کربلا» شاهد ترافیک کاروان موکب‌های اربعین است که در تکاپوی مهیا شدن برای اربعین حسینی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو هفته به بزرگترین اجتماع مذهبی جهان باقی مانده و همه در تکاپوی مهیا شدن برای حضور پرشور و شعور در اربعین حسینی (ع) هستند.

معمولا از دو هفته قبل از اربعین حرکت پیاده زائران به سمت کربلا شروع می شود و عاشقان خاندان عصمت و طهارت به صورت خودجوش و مردمی در مسیر زائران به سمت مرزهای غربی کشور موکب های برای پذیرایی و استراحت زائران فراهم می کنند و در این موکب ها با حمایت مردم و خیران غذای گرم در هر وعده در اختیار زائران قرار می گیرد و مجالی برای استراحت است.

ساکنان دروازه کربلا که افتخار میزبانی از زوار عتبات عالیات را از دیرباز داشته‌اند در آستانه اربعین حسینی (ع) شور و حال وصف نشدنی برای پذیرایی از مهمانان اباعبدالله (ع) دارند و با برپایی موکب‌های مختلف در مسیر زائران به گرمی از آنها استقبال می‌کنند.

 

اما این روزها جاده‌های استان کرمانشاه شاهد تردد و ترافیک خودروهای سنگین و اتوبوس‌هایی است که حامل مسافران و خادمان و بارهای موکب‌هایی است که قرار است در مرز و یا در آنسوی مرز و در مسیر زوار برپا شود. 

عاشقان خاندان آل الله از گوشه گوشه دور و نزدیک این دیار پرمهر مشتاقانه برای خدمت به زوار سر از پا نمی‌شناسند و چه سعادتمندانه در معیت کاروان‌ها خود را به این اجتماع بزرگ و پرشور می‌رسانند.

کد مطلب 4436565

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