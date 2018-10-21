برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی رایگان چوگان در شمال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی توسلی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام خبر با بیان خبر برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی چوگان بصورت رایگان در شمال تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ورزش چوگان از ورزش های کهن ایرانیان است که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است و با عنوان ورزش نظامی و جنگی با اسب و چوب که منشاء ایرانی و قدمتی چند صد ساله دارد در گذشته درمیان پادشاهان و بزرگان رواج داشته و در حال حاضر کشورهای آسیایی و اروپایی از این بازی استراتژیک استقبال می کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه برای حفظ این ورزش باستانی در نسل‌های گذشته تلاش چندانی نشد و با وجود تلاش‌های صورت گرفته نسل جدید هم چندان چوگان را نمی‌شناسند شهرداری منطقه یک اقدام به برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی ورزش چوگان بصورت رایگان به همراه برپایی نمایشگاهی از تصاویر و لوازم این ورزش برای عموم شهروندان کرده است.

توسلی افزود: شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد و زیر نظر استاد ملادوست و فدراسیون چوگان برگزار می شود و علاقمندان می توانند جهت ثبت نام از ساعت ۸ صبح الی۱۳ ظهر با شماره ۹۶۰۲۷۷۱۴ تماس بگیرند.