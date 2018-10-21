به گزارش خبرنگار مهر، نشر مروارید رمان «خونفروش» اثر یو هوآ نویسنده اهل کشور چین را با ترجمه زیبا گنجی روانه بازار کتاب کرد.
این رمان که یکی از ده اثر برگزیده ادبیات چین در دههای اخیر یاد شده است به قلم یکی از مشهورترین نویسندگان این کشور تالیف شده و تصویری ناب و البته ناپایدار از مردم این کشور در دوران حکومت مائو نشان میدهد
در این رمان راوی شخصی است به اسم شو سنگوان که به عنوان کاریچی در کارخانه ابریشم کار میکند و حقوق ناچیزش کفاف زندگیاش را نمیدهد. او با سر زدنهای پیاپی به رئیس بخش اهدای خون بیمارستان محلی از پس مخارج زندگیاش بر میآید. همانطور که برای امرار معاش زن و سه پسرش تلاش میکند، فواصل سرزدنهایش به طرز خطرناکی کم و کمتر میشود.
خونفروش رمانی است سرشار از عواطف پرشور و ناب. توصیفهای رک و جذاب رمان از زمان و مکان و دلسوزی تمام و کمال. این رمان به تعبیر مترجم به فرشینهای حیرتانگیز میماند که زندگی انسانی یک انسان را در روزهای بحرانی و خاص چین به ما نشان می دهد.
یو هوا نویسنده این کتاب اهل استان ژجیانگ در شرق چین است. او صاحب چهار رمان، شش مجموعه داستان و سه مجموعه مقاله است و آثارش پیش از این به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، هلندی، اسپانیایی، ژاپنی و کرهای ترجمه شده است. او نخستین نویسنده چینی است که در سال 2002 جایزه ادبی جیمز جویس را دریافت کرد.
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