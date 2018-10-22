کردستان در جایگاه هفتم ورزش دانش آموزی کشور قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، رشید قربانی اظهارداشت: در مجموعه آموزش و پرورش مسابقات در چهار سطح مدرسه، شهرستان، استان و کشور برگزار می شود که پس از برگزاری مسابقات سه سطح اول، نفرات و تیم های برتر تحت پوشش اردوهای آماده سازی و بازی های تدارکاتی قرار گرفتند و در مجموع ۴۴ تیم شامل ۲۵ تیم در بخش پسران و ۱۹ تیم در بخش دختران در ۱۱ رشته ورزشی در دو بخش دختران و پسران مقاطع مختلف تحصیلی عازم مسابقات کشوری شدند.

وی افزود: مرحله کشوری مسابقات در شش استان میزبان برگزار شد و در نهایت دانش آموزان کردستان با تلاش وصف ناپذیر و هدایت و راهبری مربیان و سرپرستان خود در اغلب رشته ها عملکردی موفق داشتند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: قهرمانی تیم تنیس روی میز دانش آموزان ابتدایی، نایب قهرمانی تیم شنا، دو عنوان سومی در رشته ژیمناستیک پسران، چهارمی والیبال پسران، مقام پنجمی در رشته بدمینتون، دو عنوان ششمی فوتسال پسران، دو عنوان ششمی در هندبال دختران، کسب مقام هفتم شطرنج و هشتم بسکتبال دختران از جمله افتخارات کاروان ورزشی استان در بخش تیمی بود.

قربانی با اشاره به موفقیت های استان در بخش انفرادی یادآور شد: در رشته های انفرادی نیز، دانش آموزان کردستان با کسب ۶۶ مدال شامل ۱۹ طلا، ۱۶ نقره و ۳۱ برنر در رشته های مختلف بر سکوهای اول تا سوم قرار گرفتند.

وی به نتایج نهایی مسابقات ورزشی دانش آموزان در تابستان اشاره کرد و بیان کرد: بنا بر اعلام فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور و پس از جمع بندی و محاسبه امتیازات تیم ها در رشته های مختلف خوشبختانه، کردستان با کسب ۸۶۴ امتیاز برای اولین بار در جایگاه هفتم کشور قرار گرفت که با توجه به زیرساخت ها، سخت افزارها، تعداد دانش آموزان، سرانه فضای ورزشی و حتی اعتبارات، چنین جایگاهی برای ورزش دانش آموزی کردستان بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: از سوی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، استان های کشور در سه قطب دسته بندی کرده اند که در این بخش هم کردستان برای سومی سال پیاپی در رتبه اول قطب یک کشور قرار گرفت.

قربانی با اشاره به اینکه در کنار مسائل فنی، موارد اخلاقی، فرهنگی و انضباطی نیز مورد ارزیابی فدراسیون قرار گرفته است، اظهارداشت: خوشبختانه در این بخش نیز با هدف گذاری و برنامه ریزی خوب صورت گرفته و با کسب ۱۸۴ امتیاز، در رده ششم کشور ایستاده ایم و همچنین در سه رشته ورزشی فوتسال و والیبال پسران و هندبال دختران نیز کاپ اخلاق مسابقات به استان کردستان اختصاص یافت که موفقیت در این بخش نیز به اندازه بخش فنی ارزشمند و قابل توجه است.

وی عملکرد حوزه تربیت بدنی و سلامت طی چهار سال اخیر را مطلوب و موفق ارزیابی کرد و افزود: در کنار موفقیت های ارزشمند در بخش مسابقات که رتبه استان از ۲۸ سال ۹۲ به هفتم در سال ۹۷ ارتقا یافته است، در بخش درس تربیت بدنی نیز با اجرای به موقع و مناسب طرح ها و برنامه ها و تلاش در جهت تأمین شرایط، فضا و امکانات، شاهد رضایتمندی بالای معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از استان کردستان هستیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان پرداختن و توجه به ورزش را یکی از ابزارهای مهم در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی دانست و یادآر شد: کسب این جایگاه و این موفقیت را در وهله اول مدیون لطف خداوند و نیز تلاش، دلسوزی و زحمات تمام معلمان به خصوص معلمان و دبیران تربیت بدنی، مدیران مجتمع های ورزشی، کارشناسان، معاونین پرورشی و تربیت بدنی، روسای آموزش و پرورش، بخش های مختلف ستادی به ویژه معاونت تربیت بدنی و سلامت و هیئت ورزش دانش آموزی می دانم و از زحمات این بخش ها صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم.