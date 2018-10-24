«ستون ۱۴۵۳» چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «ستون ۱۴۵۳» نوشته مسلم ناصری با محوریت موضوع پیادهروی اربعین که به تازگی و طی روزهای گذشته، توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ رسیده، طی یک هفته به چاپ چهارم رسید.
این کتاب روایتی سیال از گذشته به حال و از واقعیت تا خیال در بستر پیاده روی اربعین است. ناصری در این کتاب تاریخ را دستمایه داستانش کرده و از مرزهای مکان و زمان عبور کرده تا به پاسخهایی برای مسائل روز جامعه خود برسد.
نام این کتاب برگرفته از آخرین ستون از ستون های مسیر پیاده روی نجف تا کربلاست که منتهی به حرم سید الشهدا(ع) میشود و بر این اساس حتی نام کتاب نیز چیزی میان واقعیت و خیال است. چرا که اساساً چنین ستونی وجود خارجی ندارد و اشارهای به خود بارگاه امام حسین (ع) است.
چاپ چهارم این کتاب به تازگی و طی روزهای منتهی به اربعین حسینی وارد بازار نشر شده است.
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