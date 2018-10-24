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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

دفتر حزب دموکرات آمریکا در ایالت فلوریدا تخلیه شد

دفتر حزب دموکرات آمریکا در ایالت فلوریدا تخلیه شد

منابع خبری از تخلیه دفتر حزب دموکرات آمریکا در ایالت فلوریدا خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان نیوز لحظاتی پیش با انتشار خبری فوری اعلام کرد: دفتر حزب دموکرات در ایالت فلوریدا تخلیه شد.

پلیس ایالت مذکور در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: دفتر حزب دموکرات آمریکا پس از دریافت اخباری مبنی بر تهدید به بمب گذاری تخلیه شده است.

پلیس در ادامه اضافه کرد که تیم هائی از متخصصان را برای ارزیابی این موضوع به منطقه اعزام کرده است.

این حادثه پس از آن صورت گرفت که در ساعات گذشته بسته های انفجاری برای بیل و هیلاری کلینتون، باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در واشنگتن دی سی و نیز کاخ سفید ارسال شده و اف بی آی در حال بررسی آن ها است.

کد مطلب 4440809

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