یک کشف بزرگ باستان شناسی/ جزئیات تسهیل ورود گردشگر

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته پیرو موضوع بازسازی کاخ مروارید و باغ سیب در مهرشهر کرج، استاندار البرز از این کاخ دیدن کرد و گفت که باید احیای باغ سیب و مرمت کاخ مروارید به عنوان مطالبه مردمی با جدیت دنبال شود. این بازدید بدنبال اختلاف نظر بین سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان و اثر ثبت ملی باغ سیب انجام شده است.

در این هفته همچنین موزه آبگینه تهران خبر داد که این موزه به دلیل انجام تعمیرات و عملیات عمرانی از روز شنبه 5 آبان ماه تا اطلاع ثانوی تعطیل است و از گردشگران عذرخواهی کرده است. این هفته جامعه تورگردانان کشور به تصمیم هتلداران نسبت به ارزی شدن نرخ هتل ها انتقاد کردند. آنها در نامه ای به رئیس سازمان میراث فرهنگی متذکر شدند که وظیفه همه ما تقویت پول ملی است نه ارز خارجی. چرا هتلداران گمان می کنند آژانس ها در جریان افزایش نرخ ارز های خارجی سود کلانی می برند. آنها اظهار می کنند هتل هایی که شهرهای دیگر با ارز غیر از کشور خود هزینه ها را از گردشگر خارجی می گیرند در صورتی که این طور نیست.

این هفته خبرگزاری مهر در گزارشی به جزئیات عدم درج مهر ورود و خروج روی گذرنامه گردشگران خارجی پرداخت و اعلام کرد که اگر چه علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده که امیدوار است این طرح هر چه زودتر اجرایی شود اما از سال 93 در برخی از فرودگاهها برای گردشگران متقاضی هیچ مهر ورود و خروجی روی پاسپورت آنها درج نشده نمی شده است. این موضوع را مجتبی کریمی مدیرکل امور صدور روادید و گذرنامه به خبرنگاران مهر گفت و اعلام کرد که از بهمن سال 96 در فرودگاه تهران و از دو سال پیش در فرودگاه مشهد و از ماه رمضان امسال در فرودگاه شیراز و از اول مهر در همه فرودگاههای کشور این طرح در حال انجام است.

این هفته قرار بود سازمان میراث فرهنگی پیرو قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سه نفر از مدیران این سازمان تقدیر کند.

در میان آنها سیدمحمد بهشتی که اکنون رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی است نیز قرار بود در این مراسم به تقدیر از سازمان میراث فرهنگی خداحافظی کنند اما این برنامه به زمان دیگری موکول شد.

خبر حوزه باستان شناسی در این هفته نیز مربوط به کشف یک دندان از یک کودک نئاندرتال برای نخستین بار در پناهگاه صخره ای باوه یوان در استان کرمانشاه بود. این خبر را یکی از باستان شناسان اعلام کرد. قرار است که هفته آینده یک نشست خبری پیرو این کشف بزرگ برگزار شود.