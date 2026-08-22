طارمی رو در روی استقلال و تراکتور در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، پس از سال‌ها حضور در فوتبال اروپا تصمیم به بازگشت به فوتبال آسیا گرفت و امروز شنبه ۳۱ مرداد با عقد قراردادی به تیم الوصل امارات پیوست.

الوصل یکی از نمایندگان امارات در لیگ نخبگان آسیا است و در مرحله لیگ این رقابت‌ها باید برابر دو نماینده فوتبال ایران، استقلال و تراکتور، قرار بگیرد؛ موضوعی که باعث می‌شود طارمی خیلی زود در تقابل با تیم‌های ایرانی قرار بگیرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، الوصل در تاریخ ۲۶ بهمن به مصاف استقلال خواهد رفت و در تاریخ ۲ آذر نیز برابر تراکتور قرار می‌گیرد. به این ترتیب، طارمی در صورت حضور در ترکیب الوصل، مقابل دو تیم ایرانی به میدان خواهد رفت.

همچنین باشگاه المپیاکوس یونان با انتشار عکسی از مهدی طارمی در فضای مجازی از این بازیکن تشکر کرد و نوشت: «مهدی، از تو سپاسگزاریم و برایت در ادامه مسیر حرفه‌ای‌ات آرزوی موفقیت و بهترین‌ها را داریم»