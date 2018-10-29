۶۰۰۰ واحد صنفی متخلف در کرمان شناسایی شد/ برخورد جدی با گرانفروشی

محسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تغییرات نرخ ارز باعث بی ثباتی بازار شد، اظهار کرد: بخشی از نوسانات قیمت ارز باعث افزایش قیمت تولید شد که به طبع آن قیمت تمام شده کالا بالا رفت.

وی با اشاره به اینکه باید به دو مقوله گرانی و گران فروشی نگاهی مجزا داشت، ادامه داد: در کنار این مساله عده ای قصد سودجویی در بازار را داشتند و در واقع گران فروشی می کردند.

میرزایی عنوان کرد: در مقطعی گرانی تابع شرایط خاص حاکم بر بازار بود که انکارناپذیر است و این اتفاق قطعا در هر جامعه ای که دست خوش چنین شرایطی شود رخ می دهد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان تصریح کرد: تمام بضاعت مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان برای کنترل مقوله گران فروشی در کرمان به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به وجود آرامش نسبی بازار نسبت به تیر و خردادماه امسال گفت: درصد سودجویی هنوز به صفر نرسیده است و تلاش برای کنترل گرانفروشی کماکان ادامه دارد.

میرزایی عنوان کرد: دستگاه های نظارتی دارای وظایف مشخصی هستند ما در حد توان و بضاعتمان سعی می کنیم به وظایف ذاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت عمل کنیم.

وی از بازرسی ۲۰ هزار واحد صنفی استان کرمان طی هفت ماه امسال خبر داد و افزود: از تعداد بالغ بر شش هزار واحد صنفی متخلف شناخته شدند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: ارزش ریالی پرونده های ارجاع شده به تعزیرات حکومتی برای صدور حکم بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال است.

وی گفت: این آمار بیانگر اعمال نظارت بر بازار است و مردم هم باید مطالبه گر باشند و در کنار ما به عنوان بازرس گرانفروشی و تخلفات از طریق شماره ۱۲۴ یا ۱۳۵ گزارش دهند.