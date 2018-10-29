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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

معاون نظارت و بازرسی صمت کرمان:

۶۰۰۰ واحد صنفی متخلف در کرمان شناسایی شد/ برخورد جدی با گرانفروشی

۶۰۰۰ واحد صنفی متخلف در کرمان شناسایی شد/ برخورد جدی با گرانفروشی

کرمان - معاون نظارت و بازرسی صمت شمال استان کرمان از بازرسی ۲۰ هزار واحد صنفی شمال این استان طی هفت ماه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد بالغ بر شش هزار واحد صنفی متخلف شناخته شدند.

محسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تغییرات نرخ ارز باعث بی ثباتی بازار شد، اظهار کرد: بخشی از نوسانات قیمت ارز باعث افزایش قیمت تولید شد که به طبع آن قیمت تمام شده کالا بالا رفت.

وی با اشاره به اینکه باید به دو مقوله گرانی و گران فروشی نگاهی مجزا داشت، ادامه داد: در کنار این مساله عده ای قصد سودجویی در بازار را داشتند و در واقع گران فروشی می کردند.

میرزایی عنوان کرد: در مقطعی گرانی تابع شرایط خاص حاکم بر بازار بود که انکارناپذیر است و این اتفاق قطعا در هر جامعه ای که دست خوش چنین شرایطی شود رخ می دهد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان تصریح کرد: تمام بضاعت مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان برای کنترل مقوله گران فروشی در کرمان به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به وجود آرامش نسبی بازار نسبت به تیر و خردادماه امسال گفت: درصد سودجویی هنوز به صفر نرسیده است و تلاش برای کنترل گرانفروشی کماکان ادامه دارد.

میرزایی عنوان کرد: دستگاه های نظارتی دارای وظایف مشخصی هستند ما در حد توان و بضاعتمان سعی می کنیم به وظایف ذاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت عمل کنیم.

وی از بازرسی ۲۰ هزار واحد صنفی استان کرمان طی هفت ماه امسال خبر داد و افزود: از تعداد بالغ بر شش هزار واحد صنفی متخلف شناخته شدند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: ارزش ریالی پرونده های ارجاع شده به تعزیرات حکومتی برای صدور حکم بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال است.

وی گفت: این آمار بیانگر اعمال نظارت بر بازار است و مردم هم باید مطالبه گر باشند و در کنار ما به عنوان بازرس گرانفروشی و تخلفات از طریق شماره ۱۲۴ یا ۱۳۵ گزارش دهند.

کد مطلب 4444578

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