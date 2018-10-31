به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کافکا در خاطرهها (از دبستان تا گورستان)» نوشته هانس گردکوخ با ترجمه ناصر غیاثی به تازگی توسط انتشارات فرهنگ نشر نو به چاپ دوم رسیده است.
این کتاب خاطرات چهرهها و افراد مختلف را در بر میگیرد که با فرانتس کافکا نویسنده معروف چک، دیدار و حشر و نشر داشتهاند و نسخه اصلیاش که ترجمه از روی آن انجام شده، در سال ۲۰۱۳ چاپ شده است.
نسخهای که ناصر غیاثی از روی آن، این کتاب را به فارسی ترجمه کرده، ویراست جدید اثر مورد نظر بوده که در واقع ۷ خاطره بیشتر از ویراست اول کتاب در سال ۱۹۸۵ دارد. خدمتکار خانه، کارآموز مغازه پدر، همکلاسیهای دبستان، دبیرستان و دانشگاه، همکاران، ناشر و دوستانِ کافکا از جمله افرادی هستند که خاطراتشان در این کتاب به چاپ رسیده است. هانس گردکوخ گردآورنده این خاطرات میگوید هنگام گردآوری این خاطرات، از تمام خاطراتی که نویسندگانش گرچه میتوانند به آشنایی یا برخوردی شخصی استناد کنند اما کم و بیش فقط درباره خودشان نوشتهاند یا گفتههایشان درباره کافکا اندک است، صرفنظر شده است.
چاپ اول ترجمه این اثر تیرماه امسال به چاپ رسید و حالا، چاپ دومش به تازگی و طی روزهای گذشته راهی بازار نشر شده است.
نظر شما