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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۳

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان:

مطالعه به شکل سنتی رقیبی به اسم فضای مجازی دارد

مطالعه به شکل سنتی رقیبی به اسم فضای مجازی دارد

اهواز - مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان گفت: مطالعه به شکل سنتی رقیبی به اسم فضای مجازی پیدا کرده و در کنار توجه به توسعه فضای فیزیکی نباید اجازه دهیم که کتاب از میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق کریمی کیا  شامگاه گذشته در چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان خوزستان اظهار کرد: برای کمک به احداث و تجهیز کتابخانه های استان باید از ظرفیت های ملی هم بهره مند شویم و در این زمینه با صدا و سیمای کشور نیز برنامه ریزی های خوبی داشتیم.

کریمی کیا بیان کرد: آنچه در کشور می گذرد خوشایند نیست و سرانه مطالعه خیلی پایین است؛ حتی سطح مدارا و رفتار اجتماعی نیز با خوانش و مطالعه ارتباط دارد و وضعیت استان های کشور در این زمینه به خاطر فرهنگ مطالعه متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه امروزه یکی از مباحث مطرح در دنیا تولید، توزیع و مصرف فرهنگی است، ادامه داد: در خوزستان برای تولید محتوای فرهنگی، نویسندگان، شعرا و ادبای کمی نداریم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: مطالعه به شکل سنتی رقیبی به اسم فضای مجازی پیدا کرده و در کنار توجه به توسعه فضای فیزیکی نباید اجازه دهیم که کتاب از میدان برود. انسان توسعه یافته هیچ راهی به غیر از مطالعه و خوانش ندارد و سرمایه گذاری در این حوزه خیلی خوب و در بلندمدت جواب می دهد.

کریمی کیا با اشاره به فعالیت تدریجی در این زمینه گفت: به عنوان یک شهروند دوست دارم خوزستان با وجود همه پتانسیل های اقتصادی و صنعتی در حوزه فرهنگی نیز فرصت ها را تقویت و نمود بیشتری داشته باشد.


 

کد مطلب 4450248

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