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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۴۵

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران خبر داد؛

توزیع ۵ هزار بسته موادغذایی بین مادران شیرده بی بضاعت استان تهران

توزیع ۵ هزار بسته موادغذایی بین مادران شیرده بی بضاعت استان تهران

ملارد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران از توزیع ۵ هزار بسته مواد غذایی بین مادران شیرده بی بضاعت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کتابدار بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح های حمایتی هلال احمر از مادران شیرده در شهرستان ملارد در جمع خبرنگاران گفت: هدف گذاری این طرح آن است، که مادران کم بضاعت و بی بضاعت که شیر می دهند، بسته های غذایی متنوع دریافت کنند.

وی با بیان این که این طرح حمایتی با کمک فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها در سراسر استان تهران در حال انجام است، گفت: اعضا جمعیت هلال احمر، که عمدتا داوطلبان این جمعیت هستند، نیز در این طرح به امر توزیع کمک می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران ادامه داد: یک قسمتی از این بسته های حمایتی توسط دوستان رفاه انجام می شود، شناسایی این افراد نیز توسط وزارت کشور، استانداری و فرمانداری ها انجام می شود و هلال احمر نیز مسئولیت توزیع این بسته ها را بین مردم دارد.

وی گفت: این طرح به صورت پایلوت در استان تهران انجام می شود و قرار است، در سطح کشور به اجرا برسد.

کتابدار اضافه کرد: تاکنون این طرح در پاکدشت، ورامین، اسلامشهر و ملارد اجرا شده است، که بیش از ۵ هزار بسته اقلام غذایی مورد نیاز مادران خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت در همه شهرستان های استان تهران به صورت مستمر توزیع می شود.

کد مطلب 4451104

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