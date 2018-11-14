اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش قیمت خیار، موز و گوجه فرنگی گلخانه در بازار خبر داد و اظهارداشت: این افزایش قیمت مقطعی است و بعد از مدتی نرخ ها به حالت طبیعی خود بازمی گردد.

وی با بیان اینکه خیار حدود ۱۵ درصد و موز حدود ۱۰ درصد گران شده است، افزود: افزایش قیمت خیار در این مقطع از سال طبیعی است چرا که عرضه مناطق دور شهری کم می شود و بازار وابسته به محصولات گلخانه ای و تولیدات جنوب کشور است، ضمن اینکه قیمت هرکیلوگرم خیار در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان و در سطح شهر حدود ۶۵۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به افزایش نرخ موز و اینکه تعطیلی های هفته گذشته نیز در این مساله بی تاثیر نبوده است، ادامه داد: معمولا تعطیلی هایی که چند روز پی در پی باشند، باعث ایجاد اختلال در حمل و نقل و افزایش نرخ می شوند همچنین تقاضا برای موز بعد از ماه صفر زیاد شده چرا که مجالس زیادی بعد از این ماه برگزار می شود.

کارگر افزود: تعطیلی های هفته گذشته قیمت موز را مجددا هزارتومان افزایش داد و نرخ این میوه هم اکنون بین ۱۱ تا ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان است.

وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت گوجه گلخانه ای، گفت: قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای هم افزایش زیادی داشته و در تعطیلاتی که گذشت به ۱۱ هزارتومان رسید، قیمت گوجه بوته ای تغییری نداشته و باید یاد آور شد که این افزایش قیمت ها نیز موقتی است.