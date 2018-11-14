۴۰۰ میلیاردتومان تسهیلات به واحدهای تولیدی البرز پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه صنعتی استان، در جمع خبرنگاران گفت: حمایت از بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین اصول کاری ماست به همین دلیل به‌صورت منظم بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اضافه کرد: طی بازدیدها از نزدیک با بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صنعتگران هم‌کلام شده و شنونده مشکلات آن‌ها هستیم.

وی یکی از مصادیق حمایت از تولید را برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برشمرد و گفت: تاکنون ۳۱۳ جلسه کارگروه تسهیل برگزارشده است که ثمره آن اجرایی شدن ۲ هزار و ۶۴۷ مصوبه در راستای رفع مشکلات و پرداخت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: از همه مسئولان استان به‌ویژه نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنیم که علاوه بر دغدغه‌هایی که در راستای حفظ و گسترشِ تولید و اشتغال دارند، حل مشکلات صنعتی را به‌صورت ویژه‌ای دنبال می‌کنند.