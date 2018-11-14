  1. استانها
  2. البرز
۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز:

۴۰۰ میلیاردتومان تسهیلات به واحدهای تولیدی البرز پرداخت شد

۴۰۰ میلیاردتومان تسهیلات به واحدهای تولیدی البرز پرداخت شد

کرج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه صنعتی استان، در جمع خبرنگاران گفت: حمایت از بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین اصول کاری ماست به همین دلیل به‌صورت منظم بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اضافه کرد: طی بازدیدها از نزدیک با بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صنعتگران هم‌کلام شده و شنونده مشکلات آن‌ها هستیم.

وی یکی از مصادیق حمایت از تولید را برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برشمرد و گفت:  تاکنون ۳۱۳ جلسه کارگروه تسهیل برگزارشده است که ثمره آن اجرایی شدن ۲ هزار و ۶۴۷ مصوبه در راستای رفع مشکلات و پرداخت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: از همه مسئولان استان به‌ویژه نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنیم که علاوه بر دغدغه‌هایی که در راستای حفظ و گسترشِ تولید و اشتغال دارند، حل مشکلات صنعتی را به‌صورت ویژه‌ای دنبال می‌کنند.

کد مطلب 4458236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها