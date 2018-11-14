گزارش کاربران اپل از قفل شدن حساب کاربری اپل آی دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، برخی کاربران آیفون بدون هیچ دلیل واضحینمی توانند وارد حساب های کاربری اپل آی دی خود شوند.

طبق گزارش وب سایت9to5Mac تعدادی از کاربران آیفون یک پیام هشدار iOS دریافت کرده اند مبنی بر آنکه باید تنظیمات اپل آی دی خود را به روزرسانی کنند.

هنوز مشخص نیست چه چیز باعث قفل شدن حساب کاربری این افراد شده و چندنفر تحت تاثیر آن قرار گرفته اند.

گزارش های کاربران درباره این مشکل از اواخر روز دوشنبه در توییتر و ردیت ظاهر شد و تا امروز ادامه یافته است.

هشدار iOS به کاربران اطلاع می دهد آنها حساب کاربری اپل آنها به دلایل امنیتی قفل شده است. همچنین به کاربران راهنمای می کند تا هویت خود را احراز کنند تا بتوانند وارد حساب کاربری شان بشوند.

به طور معمول اپل در صورتیکه به کاربران اجازه نمی دهد وارد حساب کاربری اپل آی دی خود شوند که فردی برای ورود به آن به طور مرتب پسورد اشتباه را وارد کرده باشد.

کاربران می توانند با کلیک روی گزینه Unlock Account دوباره به حساب کاربری اپل آی دی خود دسترسی یابند. درمرحله بعد باید سوالات امنیتی را پاسخ داده و هویت خود را تایید کنند.

البته به نوشته وب سایت AppleInsider به نظر نمی رسد این مشکل یک باگ باشد و فقط درصد کمی از کاربران با آن روبرو شده اند.