صدور حکم محکومیت شهردار پیشین و ۳ عضو شورای شهر اروند کنار

غلامحسن دهش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت گزارشی در خرداد ماه امسال مبنی بر بروز تخلفات مالی از سوی شهردار وقت و اعضای شورای شهر اروندکنار پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و دستورات لازم برای بررسی موضوع و انجام تحقیقات صادر شد.
وی افزود: تحقیقات صورت گرفته حکایت از این داشت که از طریق سندسازی و جعل سند مبالغی از حساب شهرداری اروندکنار برداشت شده و این وجوه ماخوذه میان شهردار وقت و سه عضو شورای شهر اروندکنار تقسیم شد.
دهش اظهار کرد: باتوجه به اینکه وقوع جرم و بزه محرز و مسلم بود پس از انجام تحقیقات و بازجویی از متهمان حکم به تحمل حبس هر کدام از متهمان صادر شد. در زمان حاضر این افراد با قید ضمانت آزادند و رای صادره به آنها ابلاغ شد و ظرف مهلت ۲۰ روز حق اعتراض و تجدید نظرخواهی به حکم صادره را دارند.
به گفته رئیس دادگاه عمومی بخش اروندکنار، در صورت اعتراض، پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ارسال می شود.
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