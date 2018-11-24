سامسونگ به خاطر مبتلا شدن کارگرانش به سرطان عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شرکت سامسونگ به دلیل بیماری و مرگ برخی از کارمندانش عذرخواهی کرد. این شرکت اعلام کرد نتوانسته محیط کاری ایمنی برای کارخانه های تولید کننده تراشه رایانه ای و نمایشگر فراهم کند.

این تولید کننده لوازم الکترونیکی درحالی بیانیه مذکور را منتشر کرده که چند هفته قبل این شرکت و گروهی به نمایندگی از کارمندان بیمار این شرکت درباره تسویه به توافق رسیدند. این پرونده بیش از یک دهه طول کشید و عذرخواهی مدیران شرکت نیز بخشی از شرایط تسویه قانونی بود.

کینام کین رییس این شرکت اعلام کرد این شرکت نتوانسته خطرات بهداشتی در خطوط تولید نیمه رساناها و نمایشگرهای کریستال مایع آن را مدیریت کند. این درحالی است که طی دهه گذشته بسیاری از کارگرانی که در این واحدها کار می کرده اند دچار بیماری های خطرناک مانند لوکیمیا و تومورهای مغزی شدند.

طبق شرایط تسویه، سامسونگ باید غرامت بیمار شدن کارگران کارخانه های ال سی دی و تراشه خود را از سال ۱۹۸۴ میلادی بپردازد. این غرامت ۱۳۲ هزار دلار است.