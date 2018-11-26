حمله تروریستی سومالی دستکم ۱۸ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس سومالی می‌گوید در حمله تروریست‌های الشباب به یکی از مراکز مذهبی شهر «گالکایو» واقع در شمال کشور، دستکم ۱۸ نفر کشته شده‌اند.

اوایل صبح امروز دوشنبه، ۲ عامل انتحاری مقابل ورودی محل حادثه، خود را منفجر کردند و در نهایت، ۴ نفر از عناصر الشباب با ورود به داخل ساختمان، اقدام به کشتار حاضرین کردند.

در خبرهای اولیه به نقل از سخنگوی الشباب، ورودی ساختمان از طریق اصابت خودرو انتحاری باز شده بود.

در این واقعه، دستکم ۲۰ نفر مجروح شده‌اند.

هدف از این حمله، ترور یکی از چهره‌های مذهبی سومالی عنوان می‌شود.