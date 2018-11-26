بخش جوانان به اتحادیه جهانی زنان مسلمان اضافه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با حضور در کمیسیون اتحادیه جهانی زنان مسلمان که همزمان با دومین روز از سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در هتل آزادی تهران برگزار شد، ضمن تشکر از زنان فعال این اتحادیه، اظهار داشت: هر جا نبوت انقلاب آفرین در جوامع بشر ظهور کرده از دامن یک پیامبر بزرگ و این برگرفته از دامن مادران آنها بوده است.



آیت‌الله اراکی با اشاره به اینکه آغاز سر سلسله نبوت از حضرت هاجر است که منزلش به نام حجر اسماعیل شناخته می‌شود، مطاف حاجیان است، تصریح کرد: خداوند خانه هاجر را ضمیمه خانه خود کرده و این مساله تصادفی نیست.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: برتر از هاجر، حضرت فاطمه(س) است و هیچ خانه‌ای مانند خانه حضرت زهرا مورد توجه خداوند نبوده است.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه این بیوت جامعه بشری را می‌سازد و رفعت می‌بخشد، گفت: زندگی تمدن غربی و حیوانی مبتنی بر غفلت است و انسان را از توجه به آغاز و انجام خود غافل نگه می‌دارد.



آیت‌الله اراکی با اشاره به اینکه جرم ما این است که می‌گوییم انسان باید آزاد باشد و به سعادت برسد و بالا برود، گفت: هرکسی که به خانه‌های الهی پیوند بخورد با آن بالا می‌رود و به سعادت می‌رسد و هیچ بیتی بدون یک زن پاک نمی‌شود.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تاکیر بر اینکه بزرگ‌ترین رسالت اتحادیه جهانی زنان مسلمان باید دعوت به سوی خانه‌های پاک باشد، گفت: جامعه غربی زن را از خانه‌های انسان‌ساز بیرون انداخت و دیگر خانه‌ای وجود ندارد لذا خانه پاک مبتنی بر دامن پاک و گرم و مهر و محبت است.



وی با بیان اینکه دشمن امروز زنان و خانواده‌های ما را مورد هدف قرار داده است، تصریح کرد: اتحادیه جهانی زنان مسلمان مسوولیت‌های بزرگی بر دوش دارد و اگر بگویم بزرگ‌ترین مسوولیت تربیت یک جامعه بر عهده زنان پاکدامن است، مبالغه نکرده‌ایم و این مبتنی بر آیات قرآن است.



آیت‌الله اراکی در پایان با اشاره به لزوم همت بلند گفت: باید برنامه‌های این اتحادیه جهانی باشد و بخش جوانان اتحادیه زنان نیز تشکیل شود.