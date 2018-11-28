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۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد؛

رفع مشکل عدم درج سهمیه ایثارگران در کارت آزمون کارآموزی وکالت

رفع مشکل عدم درج سهمیه ایثارگران در کارت آزمون کارآموزی وکالت

حسن‌زاده از رفع مشکل عدم درج سهمیه ایثارگران در کارت آزمون کارآموزی وکالت خبر داد و گفت: ایثارگران مجدداً به سامانه مربوط به اخذ کارت ورود به جلسه مراجعه و کارت تصحیح شده را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن‌زاده مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به برگزاری آزمون کارآموزی وکالت سال جاری در تاریخ ۹ آذرماه گفت: اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن اخذ لیست متقاضیان استفاده از سهمیه ۳۰ درصد ایثارگران (موضوع بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه) از سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۵ آبان با همکاری اداره کل آمار و فناوری اطلاعات بنیاد نسبت به بررسی وضعیت ایثارگری تک تک متقاضیان بر اساس مشمولین مندرج در قانون مذکور اقدام کرده و فهرست ایثارگران تأیید شده نهایی در تاریخ ۷ آبان ماه به سازمان مذکور ارسال شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان مذکور پس از دریافت کارت ورود به جلسه با عدم درج سهمیه ایثارگری مواجه شدند که پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد سازمان سنجش و آموزش کشور نوع سهمیه ایثارگران تأیید شده را در کارت مذکور درج نکرده است. لذا با توجه به حساسیت موضوع پیگیری‌های لازم از این سازمان صورت گرفت و مشکل به وجود آمده برطرف شد.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: بر همین اساس لازم است ایثارگران مجدداً به سامانه مربوط به اخذ کارت ورود به جلسه مراجعه و کارت ورود به جلسه آزمون تصحیح شده (مندرج به نوع سهمیه ایثارگری) را دریافت کنند و چنانچه در این مرحله نیز با مغایرت در نوع سهمیه مواجه شدند ضمن ویرایش آن در سامانه با شماره ۰۲۱۸۸۹۴۷۰۱۷ اداره کارآفرینی و شناسایی فرصت‌های شغلی تماس حاصل فرمایند.

حسن‌زاده با بیان اینکه ممکن است تعدادی از داوطلبان دارای چند وضعیت ایثارگری باشند، گفت: برای این دسته از ایثارگران فقط یک وضعیت ایثارگری مشمول بهره‌مندی از سهمیه می‌شود و بالاترین وضعیت ایثارگری از بانک اطلاعاتی ایثارگران استخراج و مورد تأیید قرار گرفته است.

 

کد مطلب 4470604
ساناز باقری راد

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