رفع مشکل عدم درج سهمیه ایثارگران در کارت آزمون کارآموزی وکالت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن‌زاده مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به برگزاری آزمون کارآموزی وکالت سال جاری در تاریخ ۹ آذرماه گفت: اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن اخذ لیست متقاضیان استفاده از سهمیه ۳۰ درصد ایثارگران (موضوع بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه) از سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۵ آبان با همکاری اداره کل آمار و فناوری اطلاعات بنیاد نسبت به بررسی وضعیت ایثارگری تک تک متقاضیان بر اساس مشمولین مندرج در قانون مذکور اقدام کرده و فهرست ایثارگران تأیید شده نهایی در تاریخ ۷ آبان ماه به سازمان مذکور ارسال شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان مذکور پس از دریافت کارت ورود به جلسه با عدم درج سهمیه ایثارگری مواجه شدند که پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد سازمان سنجش و آموزش کشور نوع سهمیه ایثارگران تأیید شده را در کارت مذکور درج نکرده است. لذا با توجه به حساسیت موضوع پیگیری‌های لازم از این سازمان صورت گرفت و مشکل به وجود آمده برطرف شد.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: بر همین اساس لازم است ایثارگران مجدداً به سامانه مربوط به اخذ کارت ورود به جلسه مراجعه و کارت ورود به جلسه آزمون تصحیح شده (مندرج به نوع سهمیه ایثارگری) را دریافت کنند و چنانچه در این مرحله نیز با مغایرت در نوع سهمیه مواجه شدند ضمن ویرایش آن در سامانه با شماره ۰۲۱۸۸۹۴۷۰۱۷ اداره کارآفرینی و شناسایی فرصت‌های شغلی تماس حاصل فرمایند.

حسن‌زاده با بیان اینکه ممکن است تعدادی از داوطلبان دارای چند وضعیت ایثارگری باشند، گفت: برای این دسته از ایثارگران فقط یک وضعیت ایثارگری مشمول بهره‌مندی از سهمیه می‌شود و بالاترین وضعیت ایثارگری از بانک اطلاعاتی ایثارگران استخراج و مورد تأیید قرار گرفته است.



