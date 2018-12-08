به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو تهران، رمان «خانه مردم» اثر لویی گی یو نویسنده فرانسوی از امشب شنبه ۱۷ تا پنجشنبه ۲۲ آذر ماه در برنامه «کتاب شب» رادیو تهران بازخوانی می شود.

این اثر با ترجمه هادی جامعی در انتشارات امیر کبیر منتشر شده است و موضوع آن درباره کارگرانی است که تصمیم می گیرند خانه ای به نام «خانه مردم» تشکیل دهند و مطالبات خود را از آن طریق مطرح کنند.

لویی گی یو نویسنده مبارز فرانسوی در سال ۱۸۹۹ میلادی به دنیا آمد و در سال ۱۹۸۰ در گذشت. پدرش یک پینه دوز بود و برای همین، اغلب آثار وی شخصیت هایی شبیه پدرش دارند که ضمن کار کردن، سعی می کنند آگاهی اجتماعی هم به دست آورند.

این رمان در ۶ قسمت ۲۰ دقیقه ای تنظیم رادیویی شده است و با مدیریت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران روی آنتن می رود.

سردبیر برنامه «کتاب شب» محمدباقر رضایی، تهیه کننده بخش آثار خارجی محمود احمدی، صدابردار محسن فراهانی و راوی این رمان ساحل کریمی است.