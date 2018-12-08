دانشجویان پاسخگو بودن مدیران را مطالبه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در یادواره شهدای دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز در سخنانی، اظهار داشت: این یادواره برای گرامیداشت شهدای دانشجو به مناسبت روز دانشجو برگزار شده است.

مطالبه‌گری ویژگی بارز دانشجویان

وی با تاکید بر اینکه این روز فرصتی است برای بیان نقش دانشجو در جامعه و بیان آرمان‌ها و ارزش‌هایی که دانشجویان، گفت: از سوی دیگر روز دانشجو، فرصتی برای شناخت توانایی و توانمندی های دانشجویان است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در میان اقشار مختلف قشر دانشجو دارای برجستگی ها و ویژگی های مختلفی است، اظهار داشت: صراحت، مطالبه‌گر بودن، بیان خواسته های جامعه و ... از جمله این ویژگی ها است.

۱۶ آذر یک واقعه تاریخی ماندگار در تاریخ است آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه یکی از مشخصه های اصلی جنبش دانشجویی استکبار ستیزی است، گفت: ۱۶ آذر به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب متعلق به دانشجوی ضد آمریکایی و ضد استکبار و استبداد است.

وی، افزود: ماهیت جنبش دانشجویی ضد استبداد بودن، ضد استکبار بودن و حق طلبی و عدالت خواهی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه ۱۶ آذر یک واقعه تاریخی ماندگار در تاریخ است، تصریح کرد: امروز هم نیازمند به جنبش دانشجویی ضد آمریکایی هستیم.

جنبش دانشجویی باید به دنبال ترویج گفتمان انقلابی باشد

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز دانشجویان باید در عرصه اجتماع نقش آفرینی کنند و پیشتاز باشند، ادامه داد: دانشجویان در ضد استکباری بودن باید پیشتاز باشند که خوشبختانه هستند.

حرکت دانشجویی باید به سمت مطالبه گری برود وی در ادامه با اشاره به نقش مهم و والای جنبش دانشجویی در جامعه، بیان داشت: دانشجویان بدون چشمداشت حق طلبی خود را دنبال می کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حرکت دانشجویی باید به سمت مطالبه گری برود، عنوان کرد: دانشجویان باید از مسئولان بخواهند که پاسخگو باشند چرا که امر جلوی خودکامگی ها را می گیرد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه امروز جنبش دانشجویی باید به دنبال ترویج گفتمان انقلابی باشد، گفت: جنبش دانشجویان باید روحیه انقلابی را به جامعه تزریق کند و به دنبال افزایش بصیرت و بالا بردن آگاهی جامعه باشند.

وی همچنین، بیان داشت: جنبش دانشجویی باید عدالت خواهی، مبارزه با فساد و اشرافی گری را دنبال کند.